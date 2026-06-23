Dopo giorni di silenzio e preoccupazione, arrivano sviluppi decisivi sul caso di Marco Falanga, il 35enne italiano scomparso a Copenaghen durante un soggiorno di lavoro e al centro di ricerche internazionali.

La scomparsa a Copenaghen, le ricerche e il rientro di Marco Falanga

Il 35enne era arrivato in Danimarca lo scorso venerdì per un lavoro in un cantiere trovato online, dopo aver preso accordi telefonici con un referente.

L’ultimo contatto certo con la famiglia risaliva a sabato 20 giugno alle 21, quando aveva informato la figlia di aver trovato alloggio in un ostello, prima che ogni comunicazione si interrompesse. La denuncia di scomparsa era stata presentata ai carabinieri, attivando le ricerche insieme alla polizia danese e alla Farnesina. Il 22 giugno il suo telefono era stato rinvenuto nei pressi della struttura in cui alloggiava.

Successivamente, lo stesso Falanga ha ricontattato la madre riferendo di essere vivo ma in condizioni precarie: avrebbe subito un violento pestaggio ed era stato lasciato senza cibo per alcuni giorni. È stato quindi avviato il suo rientro in Italia.

Scomparso a Copenaghen, Marco Falanga è stato ritrovato: la verità shock nella telefonata ai genitori

Svolta nelle ricerche di Marco Falanga, il piastrellista 35enne originario di Ferentino (Frosinone) scomparso a Copenaghen. Come riportato da Ciociaria Oggi, nel pomeriggio, intorno alle 17, l’uomo è riuscito a ristabilire un contatto con i familiari utilizzando il cellulare di alcuni connazionali presenti in Danimarca. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato aggredito e derubato, riportando percosse, anche se le sue condizioni generali non risulterebbero gravi. Durante la telefonata avrebbe chiesto al padre di raggiungerlo in Danimarca per poi organizzare insieme il rientro in Italia.