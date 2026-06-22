Un incendio improvviso divampato in un centro commerciale di Lucknow ha causato un elevato numero di vittime tra studenti, trasformando una normale giornata di lezione in una tragedia. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto, mentre restano da chiarire le cause che hanno innescato il rogo e la rapidità con cui si è diffuso.

Rogo in un centro educativo di Lucknow: dinamica dell’incendio mortale

Nella città di Lucknow, un violento incendio è scoppiato all’interno di una struttura dedicata alla formazione, provocando numerose vittime tra gli studenti. Diverse fonti giornalistiche indiane riportano cifre leggermente discordanti sul numero dei morti: l’agenzia PTI parla di “almeno 12 studenti” deceduti, mentre l’Hindustan Times aggiorna il bilancio indicando “almeno 14 persone uccise” nell’incendio.

Il rogo si è sviluppato in una scuola di animazione, dove ragazzi tra i 16 e i 17 anni stavano seguendo le lezioni al momento dell’emergenza. Le autorità hanno precisato che la causa dell’incendio non è ancora stata accertata.

India, incendio in un centro commerciale: si contano le vittime

Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, il bilancio più grave parla di 14 studenti morti e 4 feriti, trasportati presso il Centro di Traumatologia del KGMC.

Il vice governatore regionale Brajesh Pathak ha confermato l’avvio di un’indagine approfondita sull’accaduto. Alcuni testimoni hanno raccontato scene drammatiche, con persone costrette a lanciarsi dalle finestre per sfuggire alle fiamme, che si sono propagate rapidamente anche a causa della presenza diffusa di arredi in legno, fattore che avrebbe generato un intenso fumo riducendo la visibilità all’interno dell’edificio.

Le operazioni di spegnimento sono state condotte dai vigili del fuoco insieme alle unità della National Disaster Response Force, riuscendo a contenere l’incendio dopo alcune ore. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha espresso profondo dolore per la tragedia, annunciando un risarcimento per le famiglie delle vittime e un sostegno economico per i feriti ricoverati.