Ali Khamenei, i funerali e il futuro dell’Iran: tra lutto nazionale, crisi regionali e nuovi passi nel dialogo con gli Usa.

L’Iran tra lutto nazionale e nuove trattative internazionali: il Paese si prepara ai funerali per la scomparsa dell’ex Guida Suprema Ali Khamenei mentre proseguono i delicati negoziati con gli Stati Uniti sul nucleare e sulla stabilità regionale. Ecco tutti i dettagli e la data scelta.

I negoziati tra Usa e Iran: dialogo sul nucleare e tensioni regionali

Sul fronte diplomatico, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha dichiarato che durante i colloqui tenuti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti si è verificato un “breve colloquio” sul tema del programma nucleare iraniano. La delegazione iraniana ha lasciato la sede delle trattative dopo circa 18 ore di incontri, definiti da Tasnim come caratterizzati da “intensi colloqui e consultazioni”.

Il confronto si è svolto con la mediazione di Qatar e Pakistan, che hanno avuto un ruolo centrale nel favorire il dialogo tra le due parti.

Al termine del primo round negoziale, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Aragchi ha attribuito alla mediazione pakistana e qatariota un contributo decisivo, affermando che questa attività ha favorito “progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano”.

Secondo la nota diffusa dai mediatori, Iran e Stati Uniti hanno concordato la creazione di una “cellula di deconflittualizzazione”, con la partecipazione delle parti coinvolte e della Repubblica Libanese, per garantire il rispetto della cessazione delle operazioni militari.

Nel corso delle discussioni sarebbe stato inoltre stabilito un canale di comunicazione diretto per evitare incidenti e proteggere il transito nello Stretto di Hormuz. I mediatori hanno riferito che i colloqui si sono svolti in un clima “costruttivo e positivo” e che Teheran e Washington hanno definito una tabella di marcia con l’obiettivo di raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Le trattative tecniche proseguiranno nel corso della settimana.

Parallelamente, resta alta la tensione sullo Stretto di Hormuz. Il deputato iraniano Ebrahim Azizi ha replicato alle minacce del presidente statunitense Donald Trump, che aveva dichiarato che l’Iran avrebbe rischiato di non avere più un Paese se avesse continuato a bloccare il passaggio marittimo. Azizi ha risposto con parole dure: “Voi lanciate minacce; noi agiamo”, aggiungendo che lo Stretto “non è né il vostro casinò personale né il cortile di casa dei pirati dei giorni nostri”, ma un’area legata alla sovranità iraniana e alle decisioni del popolo e delle forze armate del Paese.

Aragchi ha inoltre dichiarato che, nell’ambito degli accordi raggiunti, sarebbero state previste deroghe alle limitazioni sulle esportazioni iraniane di petrolio e prodotti petrolchimici, oltre allo sblocco di alcuni beni congelati e all’avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.

Le celebrazioni per i funerali di Ali Khamenei: si terranno l’8 luglio

Le autorità iraniane hanno reso noto il programma delle cerimonie in memoria dell’ex Guida Suprema Ali Khamenei, la cui sepoltura è prevista per il 9 luglio presso il santuario dell’ottavo Imam sciita, Reza, nella città di Mashhad. L’annuncio è arrivato da Iman Attarzadeh, responsabile dell’organizzazione degli eventi commemorativi, che ha spiegato come le celebrazioni coinvolgeranno anche quattro familiari del leader iraniano, uccisi insieme a lui durante gli attacchi statunitensi e israeliani del 28 febbraio.

Secondo quanto riferito da Attarzadeh all’agenzia Irna, il programma prenderà il via a Teheran dal 4 al 6 luglio, per poi proseguire a Qom e successivamente in Iraq. L’8 luglio si svolgeranno le principali esequie dedicate a Khamenei, con cerimonie previste anche nelle città irachene di Najaf e Karbala. Il funzionario ha sottolineato che gli appuntamenti saranno organizzati per rendere omaggio alla figura dell’ex leader e alle persone a lui vicine scomparse nell’attacco.