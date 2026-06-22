Mediazione di Pakistan e Qatar decisiva nel primo round tra Iran e Usa: definita una roadmap di 60 giorni e avviate misure di sicurezza nello Stretto.

Le recenti trattative tra Iran e Usa segnano un nuovo tentativo di ridurre le tensioni in Medio Oriente attraverso canali diplomatici e accordi tecnici su sicurezza regionale e dossier nucleare. I colloqui, mediati da Pakistan e Qatar, puntano a stabilizzare aree critiche come lo Stretto di Hormuz e il Libano, mentre restano forti le divergenze politiche e le tensioni parallele nello scenario internazionale.

Colloqui Iran-Usa in Svizzera: sicurezza regionale e crisi parallele nel quadro internazionale

Sul fronte della sicurezza, fonti israeliane riferiscono che l’ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, e sua moglie sarebbero stati evacuati negli United Arab Emirates durante un viaggio, dopo la scoperta di un presunto piano iraniano per colpirlo.

Tuttavia, la versione è stata contestata da una fonte vicina agli Emirati, che ha smentito l’esistenza di un evento ufficiale collegato alla vicenda.

Nel frattempo, lo scenario internazionale rimane instabile: in Ucraina si registrano attacchi su Moscow e in Crimea occupata, con cinque vittime, blackout diffusi e sospensione della distribuzione di carburante ai veicoli privati.

Il quadro complessivo evidenzia una crescente interconnessione delle crisi globali, mentre il Wall Street Journal sottolinea il rischio di tensioni strategiche legate anche al ruolo degli alleati regionali, in particolare Israel, e alle possibili ripercussioni sugli equilibri mediorientali.

Colloqui Iran-Usa in Svizzera, si chiude il primo round: “Progressi incoraggianti”

Nel primo ciclo di colloqui di alto livello tenutosi in Svizzera tra Iran e Usa, i mediatori provenienti da Pakistan e Qatar hanno riferito un clima definito “costruttivo e positivo” e “incoraggianti progressi”. Tra gli esiti principali emerge la creazione di una linea di comunicazione nello Stretto di Hormuz per evitare incidenti e l’istituzione di una “unità per la gestione dei conflitti” per porre fine alle ostilità in Libano. È stata inoltre definita una tabella di marcia verso un possibile accordo entro 60 giorni, mentre i negoziati tecnici continueranno nei prossimi giorni.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha sottolineato il ruolo decisivo della mediazione pakistana e qatariota, parlando di “progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano” e di misure concrete come “deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici”, oltre allo sblocco di beni congelati e all’avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo. Sul fronte statunitense, il vicepresidente JD Vance ha definito l’incontro “storico”, dichiarando che l’obiettivo di Washington è “rimodellare il Medio Oriente attraverso la diplomazia” e immaginare “un futuro di collaborazione per promuovere la pace e la prosperità”. Ha inoltre ribadito che “Donald Trump e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie sono d’accordo su una cosa: scaricare le colpe su Israele”, come riportato dal board editoriale del Wall Street Journal.

In parallelo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mantenuto una linea comunicativa aggressiva, attaccando il New York Times su Truth Social con parole forti: “Il modo in cui il corrotto e fallimentare New York Times sta trattando le notizie su un Iran martoriato e devastato, attraverso ‘FATTI’ FALSI e INVENTATI, è, a mio parere, “TRADIMENTO”. Aggiungerò tutti i loro reportage falsi e ridicoli alla mia causa multimiliardaria contro di loro. Sono dei criminali!”. Nonostante le tensioni retoriche, resta centrale la volontà dichiarata di non interrompere il dialogo diplomatico, con l’idea di “non tornare a fare le cose alla vecchia maniera”.