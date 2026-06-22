Allegri al Napoli, Tonali nel mirino del Newcastle: le ultime sul calciomercato

Il calciomercato 2026 continua a riservare colpi di scena e movimenti importanti. Tra le notizie più rilevanti, spicca l’imminente arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoliun colpo che potrebbe rivoluzionare le ambizioni della squadra partenopea. Nel frattempo, il Newcastle rifiuta un’offerta da 75 milioni di sterline per Sandro Tonaliaprendo la strada a un’asta per il centrocampista italiano.

Non solo giocatori, ma anche allenatori in movimento. Bernardo Corradiex collaboratore di Allegri al Milan, è il favorito per sedere sulla panchina della Sampdoriamentre l’Atalanta continua a insistere per Gianluca Gaetano del Cagliari, nonostante la distanza tra domanda e offerta.

Allegri-Napoli: la firma è vicina

La prossima settimana dovrebbe essere quella della firma di Massimiliano Allegri con il Napoli.

L’allenatore livornese, che ha già lavorato con successo alla Juventus, si legherà al club partenopeo con un contratto di tre anni. Allegri non potrà più contare, nel suo staff, su Bernardo Corradidiretto alla Sampdoriae su Claudio Filippiche firmerà un triennale con la Fiorentina. Il ruolo di Filippi sarà occupato da Daniele Borrimentre saranno confermati lo storico vice Marco Landucci e Francesco Magnanelli.

Tonali nel mirino del Newcastle

Il Newcastle ha rifiutato un’offerta da 75 milioni di sterline del Tottenham per Sandro Tonali. Il centrocampista della Nazionale italiana è al centro di un’asta che potrebbe coinvolgere anche il Manchester City. Tonali, che ha dimostrato il suo valore sia in campionato che in Nazionale, è uno dei giocatori più cercati del momento.

Panchine in movimento: Corradi alla Sampdoria

Bernardo Corradiex attaccante e collaboratore tecnico di Allegri al Milan, è il favorito per sedere sulla panchina della Sampdoria. Corradi, che ha alle spalle un’esperienza da allenatore nelle nazionali giovanili azzurre, potrebbe essere il nuovo tecnico dei blucerchiati. La situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, con un incontro già tenutosi tra le parti.

Non solo Corradi, ma anche altri movimenti di panchina stanno animando il calciomercato. Ivan Juricesonerato dall’Atalanta lo scorso novembre, è in trattativa con il Monza per ereditare la panchina di Paolo Bianco. Juric deve prima liberarsi dal contratto in essere con l’Atalanta, che scade il 30 giugno 2026.

Altri movimenti di panchina

In Serie Bil Pisa attende solo l’ufficialità per Paolo Biancomentre il Ravenna ha confermato che non ci saranno rivoluzioni in vista del prossimo campionato. In Serie Cil Livorno sta valutando il profilo di Niccolò Pascali per la panchina, mentre il Catania punta su Emilio Longoreduce da due stagioni alla guida del Crotone.

Il calciomercato 2026 continua a riservare sorprese e colpi di scena. Tra le altre notizie, spiccano il ritorno di Ebenezer Akinsanmiro all’Inter dopo il prestito al Pisae l’interesse del Como per Ivan Azonreduce da un’ottima stagione in Championship con l’Ipswich Town.