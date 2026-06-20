Mondiali 2026: dove vedere Olanda-Svezia e le probabili formazioni

Mondiali 2026: dove vedere Olanda-Svezia e le probabili formazioni

Olanda e Svezia si affrontano nel girone F dei Mondiali 2026. Scopri le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta.

Il girone F dei Mondiali 2026 si accende con un incontro cruciale: Olanda e Svezia si sfidano sabato 20 giugno all’NRG Stadium di Houston. Dopo l’esordio deludente contro il Giappone, gli Orange di Koeman cercano la vittoria per non compromettere la qualificazione. Gli scandinavi, invece, arrivano dalla netta vittoria contro la Tunisia e puntano a chiudere il girone con un passo avanti.

La partita, in programma alle ore 19:00 italiane, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Non è prevista la diretta in chiaro su RAI quindi gli appassionati dovranno ricorrere alla piattaforma a pagamento per non perdersi questo incontro decisivo.

Le probabili formazioni: chi scenderà in campo

Ronald Koeman dovrebbe confermare l’undici titolare che ha affrontato il Giappone, con qualche aggiustamento in attacco.

Brian Brobbey potrebbe sostituire Chuck Summerville nel tridente offensivo, affiancando Wout Weghorst e Xavi Simons. La difesa, con Virgil van Dijk e Nathan Aké resta un punto di forza.

La Svezia, invece, punta sulla coppia d’attacco formata da Victor Gyökeres e Alexander Isak supportati da Dejan Kulusevski. In difesa, Emil Holm e Pierre Bengtsson dovrebbero garantire solidità, mentre il centrocampo sarà guidato da Emil Forsberg.

Dove vedere Olanda-Svezia in tv e streaming

La partita tra Olanda e Svezia sarà trasmessa in esclusiva su DAZN la piattaforma di streaming che detiene i diritti di trasmissione dei Mondiali 2026. Gli abbonati potranno seguire l’incontro in diretta su Smart TV tramite l’app ufficiale o sul sito web della piattaforma.

Per chi preferisce la tv tradizionale DAZN è disponibile anche su Sky Q e TIMvision. Non è prevista, invece, una trasmissione in chiaro su RAI quindi gli appassionati dovranno necessariamente ricorrere alla piattaforma a pagamento.

Perché questa partita è così importante

La sfida tra Olanda e Svezia è cruciale per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Gli Orange dopo il pareggio contro il Giappone, non possono permettersi un altro passo falso. Una vittoria li metterebbe in una posizione di vantaggio nel girone, mentre una sconfitta li costringerebbe a giocarsi tutto nell’ultima giornata contro la Tunisia.

La Svezia, invece, arriva dalla vittoria schiaciante contro la Tunisia e può chiudere il girone con un passo avanti, assicurandosi un posto tra le migliori sedici. Una vittoria contro l’Olanda sarebbe un segnale forte per tutto il torneo, dimostrando la solidità della squadra di Gareth Potter.

Non perdetevi questo incontro decisivo dei Mondiali 2026.