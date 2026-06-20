Home > Flash news > Brian Brobbey, chi è attaccante dell'Olanda che ha firmato doppietta con Svezia

Brian Brobbey, chi è attaccante dell'Olanda che ha firmato doppietta con Svezia

Brian Brobbey, chi è attaccante dell'Olanda che ha firmato doppietta con Svezia

(Adnkronos) - Brian Brobbey è il grande protagonista, a sorpresa, di Olanda-Svezia. Oggi, sabato 20 giugno, l'attaccante orange ha firmato una doppietta in 17 minuti durante la partita valida per la seconda giornata dei Mondiali 2026. La scelta di Koeman, che ha scelto lui al centro dell'attacco ...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) –
Brian Brobbey è il grande protagonista, a sorpresa, di Olanda-Svezia. Oggi, sabato 20 giugno, l’attaccante orange ha firmato una doppietta in 17 minuti durante la partita valida per la seconda giornata dei Mondiali 2026. La scelta di Koeman, che ha scelto lui al centro dell’attacco facendo ‘traslocare’ Malen sulla destra, è stata quindi ripagata.

Ma chi è Brobbey?
 

 

Brian Brobbey è un attaccante olandese di 24 anni, classe 2002. Nato ad Amsterdam, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Ajax, che l’ha fatto esordire da giovanissimo nel calcio dei grandi. Nel 2021 il trasferimento in prestito al Lipsia, dove però non è riuscito a lasciare il segno, tornando quindi in Eredivisie. 

Qui è diventato uno dei punti fermi dell’Ajax, nonché riferimento offensivo della squadra, imponendosi sempre più come prima punta di movimento.

La scorsa estate Brobbey è volato in Inghilterra per trasferirsi al Sunderland, che lo ha pagato 20 milioni di euro. Alla prima stagione in Premier League l’attaccante olandese ha firmato 7 gol e un assist in 33 presenze stagionali. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026LIVE

In diretta

Olanda
20LIVE · Girone F
Svezia

Prossime partite

Oggi
Germania
22:00CESTGirone E
Costa d'Avorio
Domani
Ecuador
02:00CESTGirone E
Curaçao
Tunisia
06:00CESTGirone F
Giappone
Spagna
18:00CESTGirone H
Arabia Saudita

Risultati

Oggi
Turchia
01FT · Girone D
Paraguay
Brasile
30FT · Girone C
Haiti
Scozia
01FT · Girone C
Marocco
ven 19 giu
Stati Uniti
20FT · Girone D
Australia
Aggiornato 19:48 CEST