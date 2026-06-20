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Trasporti: inaugurate a Milano Carrozze Panoramiche Fondazione FS in circolazione dal 27 giugno al

Trasporti: inaugurate a Milano Carrozze Panoramiche Fondazione FS in circolazione dal 27 giugno al

Presentate alla stazione Centrale di Milano le nuove carrozze panoramiche della Fondazione FS Italiane, che dal 27 giugno al 29 agosto circoleranno ogni sabato sulla linea turistica Palazzolo sull’Oglio-Paratico Sarnico, nel 150° anniversario della tratta. Un progetto che coniuga turismo ferrovia...

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Presentate alla stazione Centrale di Milano le nuove carrozze panoramiche della Fondazione FS Italiane, che dal 27 giugno al 29 agosto circoleranno ogni sabato sulla linea turistica Palazzolo sull’Oglio-Paratico Sarnico, nel 150° anniversario della tratta. Un progetto che coniuga turismo ferroviario, recupero del patrimonio storico e sostenibilità ambientale. Il direttore generale Luigi Cantamessa ha evidenziato l’unicità delle vetture completamente aperte e il recupero di vecchi carri merci e locomotive riconvertite.

https://www.youtube.com/watch?v=Yfj-rUsmGWo

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