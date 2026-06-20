Home > Flash news > Al Jazeera: "Nostro cameraman ucciso in raid Israele a Gaza"

Al Jazeera: "Nostro cameraman ucciso in raid Israele a Gaza"

Al Jazeera: "Nostro cameraman ucciso in raid Israele a Gaza"

(Adnkronos) - Il cameraman di Al Jazeera Ahmed Wishah è stato ucciso in un attacco aereo israeliano che ha colpito una casa nel campo profughi di Bureij, nella Striscia di Gaza centrale. Lo ha reso noto l'emittente, condannando in una nota l'accaduto e ricordando che anche il fratello del camerama...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – Il cameraman di Al Jazeera Ahmed Wishah è stato ucciso in un attacco aereo israeliano che ha colpito una casa nel campo profughi di Bureij, nella Striscia di Gaza centrale. Lo ha reso noto l’emittente, condannando in una nota l’accaduto e ricordando che anche il fratello del cameraman era stato ucciso, lo scorso 8 aprile, in un precedente raid israeliano.

 

Al Jazeera ha definito l’uccisione del suo collaboratore una “ignobile violazione di tutte le leggi e norme internazionali” e ha parlato di una “continua politica sistematica di presa di mira dei giornalisti e di tentativo di mettere a tacere la voce della verità”. Solo nelle ultime 24 ore, secondo fonti locali, almeno altre dieci persone sarebbero state uccise nei raid israeliani nella Striscia. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Germania
22:00CESTGirone E
Costa d'Avorio
Domani
Ecuador
02:00CESTGirone E
Curaçao
Tunisia
06:00CESTGirone F
Giappone
Spagna
18:00CESTGirone H
Arabia Saudita

Risultati

Oggi
Olanda
51FT · Girone F
Svezia
Turchia
01FT · Girone D
Paraguay
Brasile
30FT · Girone C
Haiti
Scozia
01FT · Girone C
Marocco
Aggiornato 21:20 CEST