Il rinvio dei colloqui previsti in Svizzera tra Usa, Iran, Qatar e Pakistan blocca temporaneamente il percorso diplomatico avviato per raggiungere un’intesa sulla guerra in Medio Oriente. La decisione è arrivata dopo la cancellazione della visita del vicepresidente americano JD Vance, mentre restano aperti i dubbi sulla prosecuzione delle trattative e sulla stabilità dell’accordo firmato tra Washington e Teheran.

Le reazioni internazionali: prudenza da Macron sul futuro dell’accordo Usa-Iran

Sul fronte europeo, il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso cautela rispetto alla possibilità che l’intesa possa rappresentare una soluzione definitiva alla crisi. In un’intervista televisiva a France 2, Macron ha dichiarato di non “credere” che il conflitto tra Stati Uniti e Iran “sia completamente finito”, nonostante l’accordo firmato da Donald Trump a Versailles.

Il leader francese ha comunque evidenziato l’importanza del dialogo rispetto allo scenario bellico, affermando che “è sempre meglio avere un accordo che la guerra, soprattutto quando c’è il rischio di un’escalation”. Secondo Macron, la fase attuale potrebbe aprire una nuova prospettiva nei rapporti tra le parti: “Stiamo entrando in una nuova fase, di cooperazione e dialogo che è meglio della guerra”.

Macron ha inoltre spiegato che la scelta di Trump di sottoscrivere l’accordo con l’Iran sarebbe maturata in maniera rapida e non programmata da tempo, definendola una decisione presa “in modo abbastanza spontaneo”. Nonostante i segnali di apertura diplomatica, restano però molte incognite sul percorso futuro dei negoziati e sulla reale stabilità dell’intesa raggiunta.

Accordo Usa-Iran, rinviati i colloqui in Svizzera: cosa succede ora

I colloqui diplomatici programmati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con la partecipazione prevista anche di Qatar e Pakistan, sono stati posticipati senza una nuova data stabilita. La decisione è stata resa nota dal governo di Berna dopo la cancellazione della missione del vicepresidente americano JD Vance nel Paese. Il ministero degli Esteri svizzero ha spiegato che “i colloqui previsti tra Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan sono stati rinviati”, sottolineando però che la Confederazione “resta disponibile a facilitare tali colloqui” e che le attività preparatorie continueranno.

Il rinvio è arrivato dopo l’annuncio della Casa Bianca secondo cui Vance non avrebbe raggiunto la Svizzera per partecipare agli incontri destinati a definire un possibile accordo conclusivo sul conflitto. Secondo Washington, l’organizzazione delle trattative si è rivelata complessa: “La logistica di questi negoziati non è mai stata né semplice né prevedibile”, ha dichiarato un portavoce, aggiungendo comunque la volontà di avviare “i colloqui tecnici il prima possibile”. Anche da Teheran, attraverso l’agenzia Tasnim, erano emersi dubbi sulla partenza della delegazione iraniana, con la precisazione che “non c’è nulla di confermato” riguardo al viaggio.

La Casa Bianca ha inoltre chiarito che i dettagli delle prossime discussioni tecniche non sono ancora stati definiti e che la squadra statunitense è pronta a partire “alla prima occasione utile”. Nel frattempo, il presidente americano Donald Trump ha difeso l’intesa raggiunta con l’Iran, attaccando chi l’ha giudicata troppo debole. Secondo Trump, coloro che hanno sostenuto che l’accordo non fosse “abbastanza duro con l’Iran” sarebbero stati mossi da sentimenti di “invidia, cattiveria o stupidità”.

Dopo la firma del protocollo d’intesa avvenuta l’altro ieri, Stati Uniti e Iran avrebbero dovuto avviare oggi i 60 giorni di negoziati previsti per arrivare a un accordo definitivo, soprattutto sul dossier nucleare. Il memorandum, tuttavia, è entrato comunque in vigore.