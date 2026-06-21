Duro attacco da parte di Mary Lea Trump, psicologa clinica di New York nonché nipote del presidente degli Stati Uniti. Ecco che cosa ha detto.

Mary L, nipote di Trump e psicologa: “Mio zio è misogino, il suo stato mentale è compromesso”

In una intervista al Corriere della Sera la nipote di Donald Trump, Mary Lea, psicologa clinica di New York, ha parlato di suo zio definendolo un misogino: “Mio zio Donald è un misogino, non rispetta le donne.

Ha problemi con loro, in particolare con quelle forti. E’ un uomo in declino, cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente. Sta perdendo il controllo di sé stesso ed è sempre più ovvio che non sa cosa sta facendo e sta creando disastri da cui non riesce a uscire. E questo lo rende più disperato. L’unica cosa che gli viene in mente di fare è incolpare gli altri”. La nipote del Tycoon ha poi parlato degli attacchi dello zio a Giorgia Meloni: “Come sta scoprendo Meloni stessa, Donald alla fine si rivolta sempre contro i suoi alleati, perché non riescono mai a essere abbastanza leali”.

Mary L, nipote di Trump e psicologa: “Mio zio peggiorerà sotto ogni aspetto”

Sempre al Corriera della Sera, Mary Lea Trump ha continuato dicendo: “Sa che la sua guerra contro l’Iran è stata un totale disastro per lui e per gli Stati Uniti. Abbiamo visto com’era isolato al G7, penso che questo sia stato sufficiente a farlo andare sulla difensiva. Peggiorerà sotto ogni aspetto. Continuerà a scagliarsi contro tutti, non finirà bene.

Penso che la maggior parte di ciò con cui abbiamo a che fare in questo momento sia dovuta al suo stato emotivo e psicologico molto compromesso. Ha da decenni disturbi psichiatrici non diagnosticati e non curati, che possono solo peggiorare con il tempo. È in un grave declino cognitivo. Questo da solo basterebbe per renderlo un periodo peggiore per lui (e per noi), ma a ciò si aggiunge che oggi ha molto più potere”.