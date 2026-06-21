Home > Politica > Mary L, nipote di Trump e psicologa: "Mio zio è misogino, il suo stato menta...

Mary L, nipote di Trump e psicologa: "Mio zio è misogino, il suo stato mentale è compromesso"

Mary L, nipote di Trump e psicologa: "Mio zio è misogino, il suo stato mentale è compromesso"

Mary Lea, psicologa clinica di New York, non sente il Tycoon dal 2017: ecco cosa ha detto di lui.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Duro attacco da parte di Mary Lea Trump, psicologa clinica di New York nonché nipote del presidente degli Stati Uniti. Ecco che cosa ha detto.

Mary L, nipote di Trump e psicologa: “Mio zio è misogino, il suo stato mentale è compromesso”

In una intervista al Corriere della Sera la nipote di Donald Trump, Mary Lea, psicologa clinica di New York, ha parlato di suo zio definendolo un misogino: “Mio zio Donald è un misogino, non rispetta le donne.

Ha problemi con loro, in particolare con quelle forti. E’ un uomo in declino, cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente. Sta perdendo il controllo di sé stesso ed è sempre più ovvio che non sa cosa sta facendo e sta creando disastri da cui non riesce a uscire. E questo lo rende più disperato. L’unica cosa che gli viene in mente di fare è incolpare gli altri”. La nipote del Tycoon ha poi parlato degli attacchi dello zio a Giorgia Meloni: “Come sta scoprendo Meloni stessa, Donald alla fine si rivolta sempre contro i suoi alleati, perché non riescono mai a essere abbastanza leali”

Mary L, nipote di Trump e psicologa: “Mio zio peggiorerà sotto ogni aspetto”

Sempre al Corriera della Sera, Mary Lea Trump ha continuato dicendo: “Sa che la sua guerra contro l’Iran è stata un totale disastro per lui e per gli Stati Uniti. Abbiamo visto com’era isolato al G7, penso che questo sia stato sufficiente a farlo andare sulla difensiva. Peggiorerà sotto ogni aspetto. Continuerà a scagliarsi contro tutti, non finirà bene.

Penso che la maggior parte di ciò con cui abbiamo a che fare in questo momento sia dovuta al suo stato emotivo e psicologico molto compromesso. Ha da decenni disturbi psichiatrici non diagnosticati e non curati, che possono solo peggiorare con il tempo. È in un grave declino cognitivo. Questo da solo basterebbe per renderlo un periodo peggiore per lui (e per noi), ma a ciò si aggiunge che oggi ha molto più potere”.

Mondiali 2026LIVE

In diretta

Spagna
10LIVE · Girone H
Arabia Saudita

Prossime partite

Oggi
Belgio
21:00CESTGirone G
Iran
Domani
Uruguay
00:00CESTGirone H
Capo Verde
Nuova Zelanda
03:00CESTGirone G
Egitto
Argentina
19:00CESTGirone J
Austria

Risultati

Oggi
Tunisia
04FT · Girone F
Giappone
Ecuador
00FT · Girone E
Curaçao
sab 20 giu
Germania
21FT · Girone E
Costa d'Avorio
Olanda
51FT · Girone F
Svezia
Aggiornato 18:26 CEST