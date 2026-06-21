Thalas Mare & Vento a Piombino: la diciottesima edizione che unisce persone con sla e comunità

La diciottesima edizione di Thalas Mare & Vento ha riunito persone con SLA, volontari e famiglie al Porto Turistico Marina di Salivoli per una flottiglia diretta verso l’Isola d’Elba; il presidente Claudio Merli e il progetto E' Stato Insieme hanno sottolineato come la vela favorisca condivisione e senso di appartenenza

La veleggiata solidale Thalas Mare & Vento si è svolta a Piombino con il Porto Turistico Marina di Salivoli come punto di partenza per una giornata di mare e condivisione. Organizzata in occasione della Giornata Mondiale sulla Sla, l’iniziativa promossa da Aisla ha richiamato partecipanti tra persone con Sclerosi Laterale Amiotroficafamiliari, volontari e istituzioni, con un programma pensato per abbattere barriere e creare relazioni significative.

Per lo Yacht Club Marina di Salivoli l’evento è stato ancora una volta un’occasione per far vivere il mare come luogo di incontro: secondo Claudio Merli, presidente dello Yacht Club, la vela è soprattutto condivisione e reciproco sostegno. Tra i momenti più intensi, la consegna dei diplomi del progetto formativo ha lasciato emergere frasi che riassumono l’impatto umano dell’evento, come la testimonianza di una partecipante: “Non mi sento più sola“.

La flottiglia: quaranta imbarcazioni verso l’Isola d’Elba

In occasione della giornata dedicata alla Slasono state messe in mare quaranta imbarcazioni che hanno navigato insieme in flottiglia verso l’Isola d’Elba. Questa scelta di navigare in gruppo ha un valore simbolico e pratico: la flottiglia rappresenta un percorso condiviso in cui ogni imbarcazione diventa parte di un abbraccio collettivo.

L’organizzazione a Piombino ha curato gli aspetti logistici al Porto Turistico Marina di Salivolicreando un punto di riferimento accessibile per chi partecipa con esigenze diverse.

Il significato della navigazione collettiva

La navigazione in flottiglia è stata pensata come momento di socialità: oltre alla componente sportiva, il vero scopo era favorire relazioni umane. Merli ha sottolineato come, quando si è in barca, l’importante sia stare insieme e vivere il mare insieme, concetto che ha guidato la pianificazione della rotta verso l’Elba e le attività a bordo durante la traversata.

Il progetto «E’ Stato Insieme» e la formazione dei ragazzi

Accanto alla veleggiata, la manifestazione ha integrato il progetto formativo «E’ Stato Insieme»che ha coinvolto giovani provenienti da varie regioni d’Italia. L’obiettivo del programma è stato far acquisire le basi della vela e, soprattutto, promuovere fiducia reciproca: ragazzi che non si conoscevano hanno dovuto collaborare e affidarsi l’uno all’altro per gestire l’imbarcazione e le attività quotidiane a bordo.

Claudio Merli ha raccontato di aver seguito la crescita del gruppo durante l’intera settimana di formazione. Il risultato più significativo non è stato solo l’apprendimento tecnico, ma il senso di appartenenza creato tra i partecipanti: alla consegna dei diplomi una giovane ha espresso il sentimento collettivo con parole toccanti — “Non mi sento più sola, mi sono sentita accettata” — una frase che ha sintetizzato l’esperienza condivisa.

L’attenzione verso l’inclusione nelle attività dell’evento si è tradotta in scelte pratiche: equipaggi misti, ruoli condivisi e momenti di confronto a terra e in mare hanno favorito l’integrazione tra persone con SLA, familiari, volontari e i giovani del progetto. Questa combinazione di sport, formazione e volontariato ha reso evidente come la vela possa funzionare da strumento sociale capace di creare legami.

La diciottesima edizione di Thalas Mare & Vento ha confermato il valore della collaborazione tra associazioni e realtà locali: l’impegno dello Yacht Club Marina di Salivoli e di Aisla ha permesso di mettere in campo risorse e competenze necessarie per un evento di questa scala, con un impatto emotivo misurabile nei racconti dei partecipanti e nelle immagini della flottiglia diretta verso l’Isola d’Elba.

Nel complesso, l’appuntamento ha mostrato come iniziative sportive e culturali possano diventare occasioni di inclusione e riconoscimento: l’evento ha offerto agli interessati momenti di svago, apprendimento e soprattutto di relazione, sottolineando ancora una volta il potere della condivisione in mare.