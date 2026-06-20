Mexico City valuta restrizioni alla vendita di alcol nelle aree pubbliche dopo le celebrazioni

Dopo che oltre 700.000 persone si sono radunate in centro per festeggiare la qualificazione ai gironi a eliminazione diretta, il governo di Mexico City annuncia proposte per limitare la vendita di alcol in spazi pubblici e aumentare il controllo sulle strade

La città di Mexico City sta valutando misure mirate a ridurre la vendita di alcol in spazi pubblici dopo una celebrazione di massa in centro che ha richiamato oltre 700.000 persone. La vittoria della nazionale contro South Korea ha trasformato le strade in un grande raduno festoso con tifosi in maglia verde e maschere di Lucha Libretra bandiere, cori e il conto degli effetti collaterali lasciati al mattino.

Raccolta rifiuti e impatto su Reforma Avenue

La mattina successiva gli operatori comunali hanno trovato Reforma Avenue costellata di rifiuti e molte delle tipiche margherite gialle, i cempasuchilcalpestate. Le autorità hanno raccolto circa 40 tonnellate di spazzatura intorno al centro storico, una quantità che evidenzia l’entità della presenza umana durante l’evento e il bisogno di una gestione logistica diversa nelle prossime occasioni di massa.

Misure proposte dal governo cittadino e controllo delle vendite

Cesar Cravioto, segretario del governo di Mexico Cityha spiegato che il ruolo istituzionale comprende la prevenzione e il controllo, anche in relazione alle vendite di alcol non autorizzate sulla strada. Tra le proposte concrete ci sono richieste rivolte a bar e ristoranti della zona di non permettere l’asporto di bevande alcoliche e la possibilità di chiedere ai negozi di convenienza di sospendere la vendita di alcol nelle ore precedenti alle partite importanti.

Distribuzione degli schermi e presidio del territorio

Per evitare concentrazioni troppo dense in un unico punto, il governo annuncia l’installazione di ulteriori 7 grandi schermi intorno al centro, che si aggiungono agli attuali 12con l’obiettivo di creare aree di visione più diffuse. Il piano include anche l’invio di maggior personale per limitare la vendita di birra da parte dei venditori ambulanti e per gestire i flussi di pubblico in modo più ordinato.

Precedenti e confronto internazionale

Un episodio simile è avvenuto anche in un’altra città ospitante della competizione: a Boston i tifosi scozzesi, noti come Tartan Armyhanno consumato grandi quantità di birra dopo la vittoria della Scozia su Haiti per 1-0tanto che alcuni pub hanno segnalato di aver esaurito le scorte. Questi parallelismi rafforzano la percezione che grandi partite internazionali richiedano misure preventive specifiche sulle vendite di alcol e sulla logistica urbana.

Il calendario sportivo di Mexico City prosegue con la partita di gruppo contro la Czech Republicin programma per mercoledì, evento che mantiene alta l’attenzione sulle strategie di gestione delle feste popolari. Le autorità cittadine sottolineano la necessità di bilanciare il divertimento collettivo con la tutela dell’ordine pubblico e della pulizia urbana.

Cravioto ha ribadito la volontà istituzionale di promuovere un clima festoso ma ordinato, insistendo affinché i sostenitori si godano le partite senza eccedere nel consumo di alcol: in sostanza, una richiesta di responsabilità individuale supportata da interventi mirati sul territorio. Le decisioni finali sulle restrizioni alla vendita saranno implementate in base all’andamento degli eventi e alle valutazioni operative del governo cittadino.