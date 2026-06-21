Caldo estremo in Italia: otto città con bollino rosso e notti tropicali sulla Pianura Padana

Domenica con otto centri urbani in bollino rosso e caldo intenso sulle regioni settentrionali: la Pianura Padana registra massime tra 35 e 37 gradi e minime notturne spesso sopra i 25 gradi, mentre gli esperti invitano ad anticipare le misure di prevenzione

L’Italia affronta un’ondata di calore che segna livelli di allerta elevati in numerose città. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino sono state classificate con bollino rosso per il rischio legato alle alte temperature, mentre altre località segnano bollini arancioni e gialli. L’origine della fase calda è l’azione dell’anticiclone africano che sta interessando l’intera penisola e buona parte dell’Europa centro-occidentale.

Il fenomeno provoca giornate molto calde e notti tropicali nelle aree urbane: si prevedono valori massimi compresi tra 35 e 37 gradi nelle regioni settentrionali e minime che in zona urbana difficilmente scenderanno sotto i 25 gradi creando condizioni di grave disagio termico.

Incidenza sulla Pianura Padana e durata prevista

Le regioni più interessate sono Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, dove il caldo persisterà sulla Pianura Padana almeno fino al primo weekend di luglio.

In queste aree le giornate raggiungeranno temperature elevate e le notti rimarranno calde, favorendo il fenomeno delle cosiddette notti supertropicali con minime spesso superiori ai 25 °C.

Picchi termici e confronto con le medie

Si segnalano punte di temperatura che in alcune zone interne possono avvicinarsi ai 40 gradi, con un’azione combinata di umidità e calore che aumenta la temperatura percepita.

I dati storici indicano come alcune estati mostrino anomalie termiche già a giugno: il CNR documenta un’anomalia di +3,02 gradi nel giugno dello scorso anno rispetto al trentennio 1991-2026, mentre nello stesso anno agosto registrò un’anomalia di +0,69 gradi.

Gli esperti richiamano l’attenzione sui rischi associati all’esposizione prolungata al caldo. Il direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco sottolinea che il fenomeno evidenzia come il caldo intenso non sia più confinato ai mesi centrali dell’estate e si manifesti con maggiore frequenza già a giugno. L’esposizione alle alte temperature può favorire disidratazione, colpi di calore e l’aggravamento di patologie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche in particolare tra anziani e persone fragili.

Misure di prevenzione raccomandate

Tra le indicazioni pratiche vi è l’utilizzo di ambienti climatizzati quando possibile, il mantenimento di una corretta idratazione e la limitazione dell’attività fisica nelle ore più calde della giornata. Pregliasco avverte inoltre che prepararsi al caldo non può più essere un’attività limitata a luglio e agosto suggerendo di anticipare i sistemi di allerta e le campagne informative già dall’inizio di giugno per tutelare la popolazione più vulnerabile.

Contesto europeo e tendenza climatica

L’ondata non risparmia il resto d’Europa: nel 2026 si è registrato un forte riscaldamento globale che rende la tendenza in corso particolarmente preoccupante. Dati recenti indicano che il periodo 2026-2026 potrebbe presentare una temperatura media globale tale da superare la soglia di 1,5 °C un evento di rilievo rispetto agli Accordi di Parigi. L’incremento delle ondate di calore ha ricadute sulla salute pubblica, con un aumento di mortalità e ricoveri durante gli episodi più intensi.

Le autorità locali e nazionali mantengono i monitoraggi attivi e segnalano la necessità di attenzione verso gli anziani, le persone con patologie croniche e gli animali domestici, oltre alla cura della conservazione degli alimenti durante le ondate di calore.