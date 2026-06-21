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Mondiali, oggi Belgio-Iran: orario, probabili formazioni e dove vederla

Mondiali, oggi Belgio-Iran: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Tornano in campo Belgio e Iran ai Mondiali 2026. Oggi, domenica 21 giugno, le nazionali di Rudi Garcia e Amir Ghalenoei si affrontano al SoFi Stadium di Los Angeles in una gara del gruppo G decisiva per la qualificazione ai sedicesimi della Coppa del Mondo. I Diavoli Rossi arrivano da...

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(Adnkronos) – Tornano in campo Belgio e Iran ai Mondiali 2026. Oggi, domenica 21 giugno, le nazionali di Rudi Garcia e Amir Ghalenoei si affrontano al SoFi Stadium di Los Angeles in una gara del gruppo G decisiva per la qualificazione ai sedicesimi della Coppa del Mondo. I Diavoli Rossi arrivano dal pareggio all’esordio contro l’Egitto, pari al debutto anche per gli iraniani contro la Nuova Zelanda.

Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

 

Ecco le probabili formazioni di Belgio-Iran, in campo stasera alle 21 ora italiana:  

Belgio (4-2-3-1) Courtois; Castagne, Faes, Theate, Carrasco; Onana, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku. Ct. Garcia 

 

Iran (4-2-3-1) Beiranvand; Mohammadi, Kanaani, Khalilzadeh, Rezaeian; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Gholizadeh, Mohebi; Taremi.

Ct. Ghalenoei 

 

La partita dei Mondiali tra Belgio e Iran sarà visibile in diretta su Dazn e su Rai 1. Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn e su Rai Play.  

 

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