Elezioni e incarichi: come cambiano Camera di Commercio, Lecco e Avellino

Elezioni e incarichi: come cambiano Camera di Commercio, Lecco e Avellino

Tre realtà territoriali affrontano fasi decisive: la Camera di Commercio apre le candidature per il quinquennio 2026-2031, Lecco presenta la giunta guidata da Filippo Boscagli e ad Avellino il sindaco Nello Pizza illustra la sua squadra e le priorità immediate.

In diverse province italiane si susseguono nomine e scelte operative che ridisegnano gli assetti istituzionali locali. Da un lato c’è il rinnovo formale degli organi di una Camera di Commercio con scadenze precise e nuovi pesi per i settori economici; dall’altro emergono due giunte comunali presentate pubblicamente, con deleghe distribuite tra partiti e liste civiche e con priorità amministrative chiaramente individuate.

Pur operando in contesti differenti, le tre vicende condividono elementi comuni: la gestione di incarichi tecnici, il ruolo di esponenti rappresentativi delle categorie economiche e sociali e l’attenzione alle esigenze del territorio, dal lavoro alle infrastrutture. Di seguito i fatti principali e le conseguenze immediate per ogni amministrazione coinvolta.

Rinnovo del consiglio della Camera di Commercio: composizione e scadenze

È stato pubblicato l’avviso che avvia la procedura per il rinnovo del consiglio della Camera di Commercio denominata Riviere di Liguria. La determina presidenziale definisce la composizione del nuovo organismo per il quinquennio 2026-2031 e fissa il termine per la presentazione delle candidature alle 12 del 29 luglio. La futura Assemblea sarà strutturata con rappresentanti distinti per settori: quattro ciascuno per artigianatocommercio e servizi alle impresetre per industria e turismoe un seggio per agricoltura, cooperative, trasporti e per credito e assicurazioni, più tre rappresentanti aggiuntivi per liberi professionisti, associazioni dei consumatori e organizzazioni sindacali.

Impatto sulla rappresentatività territoriale

Rispetto alla tornata precedente il settore commerciale perde un seggio, recuperato dal comparto dei serviziun cambiamento che rispecchia la dinamica del tessuto produttivo locale. L’ente arriva al rinnovo con oltre 80.000 imprese iscritte, collocandosi tra le Camere di medio-grandi dimensioni e operando in sinergia con la vicina realtà genovese. Sul piano politico-amministrativo, il rinnovo interessa figure locali già attive: il presidente uscente Enrico Lupi è rieleggibile dopo un solo mandato; tra gli aspiranti alla conferma figurano Paolo Figoli e Davide Mazzola, mentre è probabile l’uscita di Gianfranco Bianchi dalla cabina di regia camerale.

Nomine a Lecco: la giunta Boscagli e le deleghe principali

Il sindaco Filippo Boscagli ha reso pubblica la squadra di governo cittadino, confermando alcune indiscrezioni e assegnando deleghe chiave. Tra le scelte più significative spicca la nomina di Carlo Piazza a vicesindaco con delega per urbanisticaedilizia privata e abitare; Virginia Tentori assume la presidenza del consiglio comunale. Il primo cittadino mantiene per sè deleghe strategiche come risorse umane, società partecipate, comunicazione, servizi abitativi e ricerca universitaria.

Composizione politica e obiettivi dichiarati

La giunta è composta da assessori espressione di Fratelli d’Italia, Lega e della lista civica Boscagli: tra le deleghe più delicate figurano commercio e polizia locale, servizi sociali e welfare, bilancio e digitalizzazione, opere pubbliche, cultura e turismo. Il sindaco ha definito la squadra come coesaesperta ed entusiasta, sottolineando la rapidità nella decisione e la volontà di avviare subito l’azione amministrativa. La formazione della giunta ha comportato lo scorrimento dei seggi in consiglio comunale e il ridisegno dei rapporti di maggioranza e opposizione sul piano politico locale.

Ad Avellino la giunta Pizza: competenze, priorità e primi dossier

Il sindaco Nello Pizza ha presentato la propria giunta difendendo le scelte effettuate e la competenza degli assessori nominati. Sono nove gli assessori indicati, con la vicesindaca Anna D’Aliasi tra i nomi di spicco. Pizza ha ribadito di conoscere personalmente ogni nominativo e di non dover «scommettere» sulle capacità del team, invitando a rimanere sui fatti e sugli obiettivi da realizzare.

Questioni urgenti e indirizzi di governo

Tra le priorità indicate dalla nuova amministrazione ci sono il salvataggio dell’azienda partecipata Acs e la tutela dei posti di lavoro, la gestione dei parcheggi con attenzione a eventuali contenziosi legali e la riqualificazione delle strutture sportive cittadine, inclusi piscina e palazzetto. Alloggi popolari e dignità abitativa sono state poste al centro delle politiche sociali, con l’impegno a intervenire sulle condizioni degli appartamenti e a reperire risorse mirate per interventi urgenti.

In ciascun caso la connotazione territoriale, la composizione politica e le scelte di persone ed incarichi delineano scenari amministrativi che nei prossimi mesi produrranno effetti concreti sulla programmazione economica, sui servizi e sulla gestione delle partecipate. Sarà cruciale seguire l’evoluzione delle procedure elettive, l’esito delle scelte di giunta e l’implementazione dei primi provvedimenti operativi.