Basi americane in Italia, accuse di Trump e la replica netta di Meloni

Tensioni diplomatiche tra Roma e Washington sfociate in attacchi pubblici di Donald Trump e una risposta dura di Giorgia Meloni; sullo sfondo le questioni operative sulle basi, gli incontri al Pentagono e il tema delle spese per la Difesa.

Lo scontro verbale tra Donald Trump e Giorgia Meloni ha portato al centro del dibattito pubblico temi concreti: l’uso delle basi statunitensi in Italia, i livelli di spesa nazionale per la Difesa e alcune scelte operative legate a voli e missioni. Le polemiche si sono accelerate dopo le accuse pubbliche dell’ex presidente Usa e la pronta replica della premier, che ha difeso la sovranità italiana e il rispetto degli accordi internazionali.

Al centro della controversia c’è in particolare un episodio avvenuto a fine marzo quando a Sigonella non fu autorizzato l’atterraggio di un bombardiere americano diretto verso l’Iran. Roma ha spiegato che quella richiesta riguardava un velivolo da combattimento impegnato in un teatro di conflitto e che autorizzarne l’uso avrebbe potuto significare un coinvolgimento operativo nel conflitto stesso, in contrasto con i trattati che regolano la presenza di forze straniere sul territorio nazionale.

Le reazioni ufficiali dopo il colloquio al Pentagono

Dopo il faccia a faccia tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il segretario alla Difesa Usa Pete Hegsethlunedì scorso erano arrivate parole di apprezzamento per l’Italia e per il suo ruolo nella difesa europea. Hegseth aveva sottolineato il contributo italiano e aveva evidenziato che l’Italia ospita circa 30.000 americani tra militari, personale civile e famiglie, ringraziando per il sostegno costante del governo e del popolo italiano.

Nonostante quel tono conciliatorio, le dichiarazioni pubbliche successive di Donald Trump hanno rimesso in discussione il clima tra i due Paesi. Il tycoon ha sottolineato criticità sull’uso delle piste e sul contributo finanziario degli alleati, accusando Roma di non aver consentito l’uso di determinate installazioni durante un’operazione che riguardava l’Iran e ricordando la spesa americana per la sicurezza europea: secondo le sue parole, gli Stati Uniti investono “centinaia di miliardi” ogni anno nella protezione di Paesi alleati come l’Italia.

Il caso Sigonella e la questione dei permessi di atterraggio

Il diniego a Sigonella è stato presentato dal governo italiano come conseguenza dell’applicazione dei trattati che regolano la presenza e l’utilizzo delle basi straniere. La distinzione operativa tra voli logistici e velivoli da combattimento è stata il fulcro della motivazione: nel caso specifico si trattava di un aereo potenzialmente destinato a un teatro di guerra, e

Cooperazione sugli armamenti e scelte strategiche

Ad alimentare il dibattito ci sono anche i rapporti industriali e tecnici tra i due Paesi. L’Italia collabora con la società Lockeed per il programma dell’F-35, mentre per il progetto del caccia di sesta generazione, il G-Cap Roma ha deciso di stringere una partnership con Giappone e Uk. Queste scelte industriali e di alleanza sono parte del più ampio quadro strategico che motiva anche le discussioni sul livello di presenza militare statunitense nel Paese.

Alla luce del colloquio al Pentagono, il ministro Crosetto aveva espresso di non aver percepito l’intenzione di un disimpegno americano dalle basi in Italia; tuttavia, le affermazioni pubbliche di Trump hanno introdotto nuovamente elementi di incertezza, rimettendo in discussione ragioni e modalità della presenza Usa nel territorio italiano.

Impatti politici interni e risposte istituzionali

La polemica ha avuto riverberi anche sulla scena politica interna. La premier Giorgia Meloni ha risposto duramente agli attacchi, definendoli “insensati” e ribadendo che la sua popolarità è legata alla difesa dell’interesse nazionale. In un post pubblicato sabato 20 giugno ha invitato l’interlocutore a concentrarsi sulla propria popolarità, respingendo le accuse e ricordando il rispetto dell’Italia per gli accordi internazionali.

La vicenda ha generato anche segnali di solidarietà istituzionale: il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha telefonato per esprimere vicinanza alla premier e il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annullato una visita negli Stati Uniti, definendo le dichiarazioni dell’ex presidente “gravi e offensive“. Il vicepremier Matteo Salvini ha criticato le parole di Trump, bollandole come “gratuite, inutili, sgradevoli“, ma ha escluso che ciò possa compromettere i rapporti bilaterali tra i due Paesi.

Nel complesso, lo scambio di accuse ha riportato sotto i riflettori questioni concrete: le regole sull’uso delle basi, i limiti imposti dai trattati, la cooperazione sui programmi di armamenti come l’F-35 e il G-Cap, e il livello della spesa per la Difesa. Mentre alcuni vertici istituzionali cercano di stemperare i toni, la disputa pubblica resta un elemento di tensione che incrocia scelte militari, industriali e diplomatiche tra Roma e Washington.