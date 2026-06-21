Nicolò Brigante fidanzato: chi è Diletta Massoli, la nuova compagna

Nicolò Brigante, ex concorrente del Grande fratello Vipha sorpreso i suoi fan con un annuncio inatteso: è fidanzato con Diletta Massoli. La notizia ha scosso il fandom delle #BluNicoche sperava in una relazione tra l’ex gieffino e Blu Barbara Prezia. La nuova compagna di Nicolò è una studentessa dell’Università Sapienza di Romamodella e hostess per eventi, con quasi 18mila follower sui social.

Diletta Massoli: chi è la nuova fidanzata di Nicolò Brigante

Diletta Massoli, la nuova fiamma di Nicolò Brigante, è una giovane donna dai molteplici talenti. Oltre a studiare all’Università Sapienza di Romalavora come hostess per eventi e si dedica alla moda come modella. Sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 18mila persone, condivide spesso momenti della sua vita quotidiana e immagini dei suoi viaggi.

Tra i suoi ultimi post spicca una foto che la ritrae in barca insieme a Nicolò Brigante, con un commento di lui che recita: “Tutto ciò che desideravo” accompagnato da un cuore rosso.

Dall’amicizia con Blu Barbara Prezia alla nuova relazione

Durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello VipNicolò Brigante aveva attirato l’attenzione di diverse concorrenti, tra cui Ibiza Altea e Lucia Ilardo.

Tuttavia, il legame più forte nato durante il reality è stato quello con Blu Barbara Prezia, che era solita chiamarlo affettuosamente “fratellino”. Secondo alcune indiscrezioni, i due non si parlerebbero più. Prima che Nicolò confermasse la sua relazione con Diletta Massoli, un suo amico avrebbe contattato Amedeo Venza per riferirgli della presunta crisi d’amicizia con Blu. “Blu e Nicolò.. amicizia sempre più verso il declino… da fonti super attendibili mi arriva che lei si sarebbe stranita da quando lui si è fidanzato… tra l’altro pare che anche la fidanzata di Nicolò non si fidava molto di Blu“, la voce riportata.

Le parole di Nicolò Brigante dopo il Grande Fratello Vip

Dopo essersi ritirato dal Grande Fratello VipNicolò Brigante ha condiviso sui social un riflessione profonda: “Ci sono esperienze che non puoi spiegare, puoi solo viverle. Dentro ho messo tutto, testa, istinto, emozioni. Ho sbagliato, ho imparato, sono cresciuto. Grazie a chi mi ha sostenuto, a chi ha creduto in me, a chi mi ha fatto arrivare anche solo un messaggio o un pensiero. Adesso si riparte, a modo mio“. Era il 20 aprile. Esattamente due mesi dopo l’annuncio, Nicolò ha reso pubblica la sua relazione con Diletta Massoli.

La storia d’amore tra Nicolò Brigante e Diletta Massoli ha sorpreso molti, ma sembra essere un capitolo nuovo e importante nella vita dell’ex gieffino. I fan ora attendono di vedere come evolverà questa relazione e se Diletta diventerà una presenza fissa al suo fianco.