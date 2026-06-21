Incidente mortale a Ceriale: Sofia Barbieri travolta, clip virale e indagini in corso

Un violento scontro sulla strada provinciale ha portato alla morte di Sofia Barbieri a Ceriale. Un video girato da uno dei presenti è stato pubblicato sui social, mentre la conducente della vettura è stata denunciata e la Procura di Savona coordina le indagini.

La notte tra venerdì e sabato, sulla via Aurelia a Ceriale (Savona), uno scontro tra una Fiat 500 e un motorino ha avuto un esito tragico: è deceduta la 22enne Sofia Barbieri. La dinamica dell’incidente è ora al centro delle verifiche dei Carabinieri e della Procura della Repubblica di Savonamentre sui social circolano riprese che mostrano i momenti successivi all’urto.

Le immagini diffuse da uno dei presenti ritraggono la vettura con danni alla parte anteriore e, poco dopo, i mezzi delle forze dell’ordine che lasciano la scena. Nel video si odono frasi che hanno suscitato immediata reazione: “Addio amica mia” e “Te lo giuro, questa è morta. Abbiamo rotto tutto stanotte, bro“. In un secondo filmato lo stesso ragazzo inquadra la caserma dei Carabinieri commentando: “Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto…“.

Le condizioni delle persone coinvolte e i soccorsi

Secondo quanto accertato, Sofia Barbieri viaggiava sul motorino insieme a un’amica, identificata come E.B.. L’impatto con la Fiat 500 è risultato particolarmente violento: entrambe le ragazze sono state sbalzate sull’asfalto. I soccorsi sono intervenuti prontamente e hanno trasportato le due giovani in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona).

Nonostante le cure, Sofia è deceduta in ospedale; la sua amica è ricoverata in condizioni gravissime.

Accertamenti sanitari e procedurali

La conducente della Fiat 500, una giovane neopatentata, è stata identificata dai Carabinieri e le è stata ritirata la patente, conseguita tre mesi prima. Sono stati eseguiti test per alcol e droga ai quali la ragazza sarebbe risultata negativa. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per omicidio stradale e per lesioni personali stradali gravissimeatti che ora saranno valutati nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona.

Il video sui social e le reazioni

Le riprese pubblicate nelle ore successive all’incidente hanno amplificato il clamore sulla vicenda. In uno dei filmati, il giovane che inquadra la carcassa della vettura si mostra sorridente mentre pronuncia frasi che lasciano intendere una sottovalutazione dell’accaduto: “Ve lo giuro, questa è mort… abbiamo rotto tutto stanotte, bro“. Ore più tardi la stessa persona ha diffuso un altro video di tono diverso, in cui dichiara: “Non avevo capito la gravità delle cose – dice -, sono un coglione. Me ne vergogno“.

L’uso dei social per condividere immagini e commenti relativi a incidenti stradali pone questioni sia etiche sia processuali. Nel caso di Ceriale, i filmati hanno fornito elementi che le forze dell’ordine hanno acquisito durante le prime fasi dell’indagine, insieme alle testimonianze raccolte dai passanti e alle registrazioni della videosorveglianza cittadina.

Interventi dei militari e raccolta di prove

I Carabinieri intervenuti sul posto hanno operato per ricostruire la dinamica dell’urto e per identificare le persone a bordo della Fiat 500. Oltre al sequestro del veicolo e all’acquisizione dei filmati, gli investigatori hanno ascoltato i testimoni presenti lungo l’Aurelia e predisposto gli accertamenti tecnici necessari per chiarire le cause dell’incidente.

La vicenda ha inoltre implicazioni amministrative per la giovane conducente: al ritiro della patente si sono aggiunte le procedure previste in caso di sinistri con esiti letali, mentre gli sviluppi giudiziari dipenderanno dagli esiti delle indagini e dagli esami tecnici programmati dagli inquirenti.

La comunità di Ceriale resta scossa per la perdita della giovane, figlia dell’assessore comunale ai servizi sociali Barbara De Stefanoe segue con attenzione l’evolversi delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona. La diffusione dei video e le dichiarazioni pubbliche dei presenti hanno reso il caso oggetto di forte attenzione mediatica e sociale.