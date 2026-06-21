Tre iniziative di sport e inclusione che hanno coinvolto comunità, istituzioni e imprese

Tre iniziative di sport e inclusione che hanno coinvolto comunità, istituzio...

Tre iniziative di sport e inclusione che hanno coinvolto comunità, istituzio...

Tre eventi distinti mostrano come lo sport diventi leva di integrazione: la finalissima a Milanello del progetto promosso da BMW e Insuperabili, la Veleggiata in rosa con Nave Italia a Manfredonia e l'apertura del Campo LibHERO a Trentola Ducenta, un bene confiscato restituito alla comunità.

Lo sport si conferma strumento potente per costruire relazioni, abbattere barriere e consolidare il legame tra imprese, istituzioni e comunità locali. In tre iniziative recenti questo principio si è tradotto in attività concrete: un programma nazionale promosso da concessionari e fondazioni che ha chiuso con una finale a Milanello; una regata solidale nel golfo di Manfredonia caratterizzata dalla presenza del brigantino Nave Italiae l’inaugurazione di un villaggio sportivo su un bene confiscato alla criminalità a Trentola Ducenta.

In tutti e tre i casi l’obiettivo dichiarato è stato promuovere inclusione sociale e partecipazione attraverso pratiche sportive.

Finale a Milanello del progetto nazionale promosso dai concessionari BMW e Insuperabili

Il percorso iniziato nel 2026 e sviluppatosi su molte tappe territoriali ha trovato il suo momento conclusivo al Centro Sportivo Milanello. L’iniziativa, parte del programma di responsabilità sociale d’impresa di BMW Italiaha coinvolto la rete nazionale dei concessionari con 15 tappe diffuse su tutto il territorio italiano, da Catanzaro a Udine, passando per Firenze, Torino, Milano, Roma, Verona e Siracusa.

Il format si è basato su una collaborazione stabile con Insuperabilirealtà che utilizza il calcio come strumento educativo e di inclusione per persone con disabilità; nata a Torino, oggi Insuperabili conta molteplici sedi e centinaia di atleti.

Coinvolgimento dei concessionari e dinamiche della finale

Un elemento distintivo del progetto è stato il ruolo attivo dei concessionari: non semplici sponsor, ma partecipanti diretti che hanno impegnato i propri dipendenti in attività sportive e formative.

La finalissima di Milanello ha messo in campo la prima squadra ufficiale degli Insuperabili e una rappresentativa composta da atleti e collaboratori delle concessionarie locali. Questo modello ha enfatizzato l’integrazione tra mondo aziendale e realtà sportive localifavorendo scambi umani oltre che professionali e valorizzando la dimensione territoriale dell’iniziativa.

Veleggiata in rosa a Manfredonia con Nave Italia e percorsi per ragazzi fragili

Nel Golfo di Manfredonia si è svolta una regata caratterizzata da una forte connotazione civile: la Veleggiata in rosa ha voluto richiamare l’attenzione su temi come il rispetto della persona, la prevenzione sanitaria e la lotta alla violenza di genere. La presenza del brigantino Nave Italiadella Marina Militareha dato visibilità alla manifestazione, offrendo inoltre uno spazio simbolico per la cerimonia di premiazione.

Laboratori di bordo e coinvolgimento di bambini dell’ospedale Giovanni XXIII

Particolarmente significativo è stato l’impatto umano della partecipazione: a bordo di Nave Italia sono saliti 12 bambini e adolescenti affetti da patologie nefropatiche e reumatologiche provenienti dall’ospedale Giovanni XXIII di Bari, coinvolti in laboratori creativi e attività musicali finalizzate a promuovere resilienza e inclusione. L’iniziativa è stata collegata a un progetto più ampio promosso da un’associazione nazionale per persone con malattie reumatologiche e rare, che toccherà numerosi porti italiani lungo una navigazione che parte da Brindisi e tocca anche Manfredonia.

La regata, partita dal porto turistico Marina del Garganosi è snodata su un percorso costiero e ha visto la partecipazione di molti equipaggi e ospiti desiderosi di sperimentare la navigazione. L’evento ha cercato di coniugare il fascino del mare con l’impegno civile, coinvolgendo associazioni, istituzioni e cittadini in una giornata pensata per sensibilizzare e includere.

Campo LibHERO a Trentola Ducenta: sport e riuso sociale di un bene confiscato

Nell’area della Campania è stato inaugurato il villaggio sportivo Campo LibHEROuno spazio di circa 4.300 mq realizzato a Trentola Ducenta nel più grande bene confiscato alla criminalità in regione. Il progetto, frutto di un partenariato locale, mette a disposizione campi e attività per l’intera comunità, con particolare attenzione a famiglie e minori in condizione di fragilità socio-economica. L’obiettivo dichiarato è trasformare il riuso dei beni confiscati in opportunità concrete di aggregazione e crescita sociale.

Partnership locali e accessibilità

Promosso dal Centro Jambo insieme a soggetti come la Caritas Diocesana di AversaAgenzia Sport e Saluteil CSEN e il CONI Casertail villaggio si propone come hub di attività sportive gratuite per i più giovani e come luogo di scambio intergenerazionale. Il progetto prevede anche l’accesso gratuito ai campi estivi per alcuni bambini in difficoltà e mira a consolidare la partecipazione civica attraverso lo sport, considerato come strumento di prevenzione sociale e promozione del benessere collettivo.

In tutte e tre le esperienze il filo comune resta l’idea che il sport sociale non sia solo competizione, ma uno strumento di rigenerazione territoriale: dalle iniziative aziendali e associative che si incontrano a Milanello, al mare come palcoscenico di inclusione a Manfredonia, fino al recupero concreto di spazi sottratti alla criminalità a Trentola Ducenta. Questi progetti dimostrano che investire in attività sportive e culturali può tradursi in maggiore coesione e in servizi dedicati alle persone più vulnerabili.