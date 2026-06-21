Trump-Meloni, Crosetto: "Non capisco l'atteggiamento del presidente Usa"

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“L’atteggiamento di Trump in questi giorni non l’ho capito”. Guido Crosetto, ministro della Difesa, si esprime così sugli attacchi del presidente americano Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Il legame nostro con gli Stati Uniti non dipende dai governi, dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo.

L’atteggiamento di Trump di questi giorni non l’ho capito anche perché mi sembrava da ciò che avevo visto in televisione che non ci fosse alcun problema nei rapporti con l’Italia”, dice Crosetto intervenendo alla trasmissione ‘Caffè della domenica’ su Radio 24.

“I rapporti che ho con gli Stati Uniti, anche in queste ore, sono sempre assolutamente normali e non sono cambiati – aggiunge – non sono mutati, compreso quelli con l’ambasciatore americano in Italia con cui i rapporti sono ottimi e che penso sia anche lui in grande difficoltà in questi giorni”.

“Molti degli atteggiamenti di Trump nascono su riflessioni sue – dice Crosetto – magari spesso non condivise, ma non c’è nulla dal punto di vista della difesa, ma neanche dagli altri punti di vista che possa essere imputato all’Italia.

Rispetto ad altre nazioni europee abbiamo fatto molto di più, anche soltanto nell’utilizzo delle basi: dove noi abbiamo rispettato integralmente i trattati, altre nazioni hanno deciso di non rispettarli e hanno negato l’utilizzo. E’ un atteggiamento difficile da capire che a me dispiace perché fa male ai rapporti di due nazioni che sono profondi”.

Trump, nelle sue esternazioni delle ultime 48 ore, ha criticato l’Italia – e la Nato – per il mancato sostegno alle azioni degli Stati Uniti in relazione allo Stretto di Hormuz.

“Siamo abituati, purtroppo, negli ultimi anni ad avere una serie di alti bassi nei rapporti internazionali, a maggior ragione nei rapporti tra gli Stati Uniti o altri paesi e l’Iran. Non è facile, non sarà facile anche questo memorandum sottoscritto qualche giorno fa non è la fine di un percorso che sarà ancora molto lungo”, dice Crosetto.

“Dal punto di vista della Difesa e da quello militare siamo assolutamente pronti, ogni missione di questo tipo richiede una preparazione, un’organizzazione non irrilevante”, dice Crosetto riferendosi al ruolo dell’Italia nella gestione post-bellica dello Stretto di Hormuz. “Le navi sono già a Gibuti, i cacciamine, pronti ad intervenire qualora ci fosse l’autorizzazione parlamentare e ci fossero le condizioni che abbiamo richiesto per intervenire. Noi non mandiamo navi per fare una guerra, ma mandiamo navi per fare una operazione umanitaria di sminamento, quindi non preparate ad affrontare qualcuno che magari ti attacca o ti percepisce in modo ostile”, spiega.

Stati Uniti e Iran, dopo la firma del memorandum di intesa, sono impegnati nei colloqui diretti per arrivare ad una pace stabile e per trovare un’intesa sulla gestione del programma nucleare di Teheran. “L’Iran non cambierà in un mese e la comunità internazionale, non soltanto gli Stati Uniti e Israele, non possono accettare – prosegue il ministro – che ci sia una nazione che ha come compito principale o come obiettivo principale quello di distruggere altre nazioni, che abbia tra le sue metodologie quelle di creare organizzazioni terroristiche all’interno di altri paesi, cioè che abbia un atteggiamento che nulla ha a che fare con le regole che le nazioni si sono date per convivere tra di loro. Per cui il percorso sarà difficile e tutti lavoriamo perché ogni volta che un filo viene tagliato lo si riannodi il giorno successivo”.

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