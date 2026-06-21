Germania-Costa d'Avorio su Rai1 domina il prime time con il 30,3% di share

(Adnkronos) - Il match dei Mondiali 2026 tra Germania-Costa d'Avorio, in onda ieri su Rai1, domina la prima serata con 3.690.000 spettatori e il 30,3% di share. In particolare, il primo tempo ha realizzato il 27,5% di share e 3.735.000 spettatori mentre il secondo lo share è salito al 33,8% con 3....