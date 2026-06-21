Si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso un 17enne

Si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso un 17enne

Sono diversi i reati contestati al conducente del Suv che dopo l'incidente mortale del minorenne in scooter si è dato alla fuga a piedi

Si trovava alla guida del Suv che ha travolto un 17enne in sella ad uno scooter, provocandone la morte e, dopo l’incidente, si è dato alla fuga a

piedi. Una manciata di ore dopo i gravi fatti il conducente del veicolo si è costituito. Il pirata della strada rischia molteplici reati: il27enne è infatti accusato di omicidio stradale oltre che di lesioni gravi e di omissione di soccorso per non essersi fermato dopo l’incidente.

Travolto e ucciso da un Suv: il pirata della strada si è costituito, cosa rischia

La vittima, G.M., si trovava insieme ad un amico e, dopo aver trascorso la serata in Versilia stavano tornando a casa in scooter. Alle 3 della notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno, sul lungomare nel tratto compreso tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, un Range Rover stava effettuando una manovra di uscita da un parcheggio, un’inversione di marcia per tornare in direzione Forte dei Marmi, quando è sopraggiunto il motorino.

L’impatto è stato estremamente violento e per uno dei due giovani non c’è stato nulla da fare, sarebbe infatti morto sul colpo. Soccorso dai sanitari, l’altro ragazzo è stato portato all’ospedale di Cisanello a Pisa, le sue condizioni sarebbero stabili. Stando alla ricostruzione dei carabinieri il ragazzo alla guida, un 27enne, sarebbe scappato a piedi senza aiutare i due giovani, lasciando il veicolo a noleggio ed

immatricolato con targa svizzera in mezzo alla strada.

Travolto e ucciso da un Suv: si cercano anche due donne

Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari e visionato le telecamere di videosorveglianza raccogliendo inoltre diverse testimonianze, arrivando in tal modo ad identificare il presunto colpevole. Nelle ore successive il 27enne si è costiuito presso una pattuglia della polizia che stava effettuando dei controlli. A bordo del Suv erano, si presume, presenti anche altre persone pertanto le indagini stanno proseguendo: si tratta di due donne già identificate e denunciate per omissione di soccorso. Nel frattempo, su disposizione della procura di Lucca, il guidatore è stato tratto in arresto.