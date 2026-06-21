Scontro tra auto e moto sull'A26: grave bilancio e disagi per il traffico

Scontro tra auto e moto sull'A26: grave bilancio e disagi per il traffico

Un grave scontro tra una moto e un'auto sull'A26 in direzione Genova ha provocato la morte di un motociclista di 64 anni e il trasferimento in elisoccorso di una passeggera di 19 anni all'ospedale di Alessandria, con ripercussioni sulla viabilità nella zona tra Predosa-Bettole e Ovada.

Un incidente stradale avvenuto sull’A26 in direzione Genova ha avuto esiti tragici: nello scontro tra una moto e un’ autovetturaun motociclista di 64 anni ha perso la vita. L’episodio è avvenuto al chilometro 35+800nella tratta compresa tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovadain provincia di Alessandria.

Sul luogo sono intervenuti rapidamente i soccorsi: oltre alle pattuglie della Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco, è stato mobilitato il personale del 118 e il servizio di elisoccorso.

Una ragazza di 19 annipasseggera della moto, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Alessandria. La dinamica dell’impatto è al momento oggetto di accertamenti da parte degli organi competenti.

Interventi di emergenza e gestione della scena

Alla scena dell’incidente hanno operato il personale medico del 118i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradalementre il personale della Direzione 1 Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha seguito le operazioni di gestione della viabilità.

Le procedure di messa in sicurezza della carreggiata e i rilievi tecnici hanno richiesto tempo, durante il quale la circolazione è stata parzialmente sospesa.

Trasporto e condizioni dei feriti

La giovane passeggera di 19 anni è stata imbarcata sull’elisoccorso e trasferita d’urgenza all’ospedale di Alessandria in codice giallo; questa classificazione indica la necessità di assistenza rapida ma non uno stato immediato di pericolo di vita.

Le altre ambulanze presenti hanno supportato le operazioni e collaborato con i Vigili del Fuoco per estrarre eventuali persone coinvolte e mettere in sicurezza i veicoli.

Ripercussioni sulla circolazione e misure adottate

L’impatto ha determinato ripercussioni importanti sulla viabilità: la carreggiata in direzione Genova ha subito interruzioni temporanee che hanno provocato code e rallentamenti. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, alcuni tratti sono stati chiusi momentaneamente, obbligando gli automobilisti a deviare o a sopportare attese. In seguito all’apertura dei varchi, il traffico ha progressivamente ripreso a scorrere ma con rallentamenti residui.

Indicazioni per gli automobilisti

Durante le fasi di intervento, il personale di Autostrade per l’Italia ha coordinato la gestione del traffico e prestato assistenza agli utenti in coda; in considerazione delle alte temperature registrate, è stata anche organizzata la distribuzione di acqua a chi era fermo in colonna. Le autorità hanno suggerito percorsi alternativi e raccomandato cautela nella zona interessata fino al completo ripristino della normale circolazione.

Le operazioni di rilievo sono fondamentali per ricostruire la dinamica del sinistro: la Polizia Stradale si occupa di raccogliere rilievi, testimonianze e immagini che potranno ricostruire l’ordine degli eventi e attribuire eventuali responsabilità. La presenza di più mezzi di soccorso e la chiusura temporanea del tratto autostradale hanno reso necessari protocolli di coordinamento tra le diverse forze intervenute.

Negli interventi successivi all’incidente, l’attenzione è rivolta sia alla ricostruzione tecnica dei fatti sia all’assistenza ai familiari delle persone coinvolte. La combinazione di rilievi scientifici e testimonianze dirette aiuterà a chiarire le circostanze dello scontro, mentre le autorità sanitarie proseguiranno le cure e gli accertamenti sulla passeggera trasferita in elisoccorso.

Questo episodio sottolinea la fragilità degli utenti della strada, in particolare dei motociclisti, e l’importanza di misure di prevenzione e di prontezza nelle procedure di soccorso. Le indagini proseguiranno per definire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità coinvolte.