Drammatico ritrovamento alle prime ore dell’alba di domenica 21 giugno, vicino ad un corso d’acqua. Qui è stato rinvenuto il cadavere di una donna e sul posto sono immediatamente intervenute forze dell’ordine e soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La scoperta è avvenuta nei pressi del torrente Ragnola a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno: il corpo era nel vicino fossato.

Cadavere di una donna nel fossato: scoperta drammatica a San Benedetto del Tronto

Il ritrovamento, in merito al quale è stata subito avviata un’indagine, è avvenuto all’altezza del pontino di via Negri, in prossimità, dunque, del sottopasso ferroviario. Le forze dell’ordine della Polizia di Stato hanno delimitato l’area e avviato gli accertamenti atti a comprendere l’esatta dinamica dei fatti e comprendere le circostanze che abbiano portato alla morte della donna.

La vittima è un’anziana di 82 anni ma non vi sono, al momento, ulteriori informazioni circa la sua identità. Come riportato da Il Corriere Adriatico le forze dell’ordine e nella fattispecie il nucleo Scientifico, stanno raccogliendo eventuali indizi che consentano di arrivare a formulare una prima ipotesi. Le indagini sono attualmente in corso.