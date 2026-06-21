Auto nel canale, tre morti e sei feriti: a bordo c'erano nove ragazzi

Auto nel canale, tre morti e sei feriti: a bordo c'erano nove ragazzi

Auto nel canale e tre morti tra i giovani a bordo: a Senago nove ragazzi viaggiavano sulla vettura precipitata in acqua. Sei i feriti trasportati in ospedale.

Una tragedia che si è consumata alle prime luci del giorno, lungo una strada della provincia milanese.

Auto nel canale, tre morti all’alba: la tragedia di Senago

Erano circa le 5.10 quando tutto sembra essere accaduto all’improvviso. Un’auto con a bordo nove ragazzi è finita nel canale Villoresi, all’altezza di via Per Cesate, a Senago, in provincia di Milano.

Una scena drammatica. Di quelle che i soccorritori si trovano davanti e che raccontano già molto prima delle parole.

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura sembrerebbe essersi ribaltata per poi precipitare nell’acqua. A bordo c’erano nove giovani, ammassati sui sedili. Un numero impressionante se si pensa alle dimensioni del veicolo. Quando sono arrivati i primi mezzi di soccorso, il quadro era già gravissimo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sommozzatori. Una mobilitazione imponente. Ambulanze. Mezzi specializzati. Anche l’elisoccorso. Nel silenzio ancora irreale di una domenica mattina appena iniziata.

I vigili del fuoco hanno recuperato inizialmente sette persone. Tra loro, un ragazzo era già deceduto. Gli altri sono stati affidati alle cure dei sanitari.

Poi le ricerche sono proseguite. C’erano ancora due dispersi.

La vettura è stata successivamente recuperata dall’acqua con l’ausilio di un braccio meccanico. All’interno si trovavano gli altri due giovani. Per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Il bilancio finale parla di tre vittime. Tutti minorenni, tutti diciassettenni. Una notizia che ha colpito profondamente la comunità locale e che, nel giro di poche ore, ha fatto il giro del Paese.

Auto nel canale, morti tre ragazzi di 17 anni: le indagini e le condizioni dei feriti

Mentre i soccorsi erano ancora in corso, sono partiti gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente, dell’auto finita nel canale e delle morti.

Il conducente della vettura è stato sottoposto all’alcol test dalle forze dell’ordine ed è risultato positivo. Secondo quanto emerso sarebbe indagato per omicidio stradale aggravato.

I sei ragazzi feriti sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda in codice giallo con traumi multipli. Secondo le prime informazioni, avrebbero tutti un’età compresa tra i 17 e i 19 anni.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto nei momenti che hanno preceduto la caduta dell’auto nel canale Villoresi. Al momento, le informazioni disponibili sono quelle emerse dai primi interventi di soccorso e dagli accertamenti effettuati sul posto.

La tragedia si è consumata in pochi istanti. Un’auto finita nel canale, nove giovani a bordo e un bilancio che, con il passare delle ore, si sarebbe rivelato al momento sempre più grave: tre ragazzi di 17 anni morti e sei feriti trasportati in ospedale.