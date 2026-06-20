Novella 2000 cambia rotta: Burini parla di gossip e personaggi intoccabili

Luca Burini ha preso le redini di Novella 2000succedendo a Roberto Alessi, e ha portato un vento di cambiamento. Il settimanale, noto per il suo focus sul gossip, sta evolvendo verso un pubblico più femminile, con articoli che spaziano dai trend di moda alle ricette di cucina.

In un’intervista a Simone Di Matteo per L’Opinione, Burini ha spiegato che la proprietà ha scelto di orientare il magazine verso un target femminile, un cambiamento che riflette la sua visione editoriale.

“Novella 2000 ha avuto un restyling“, ha dichiarato, “non sarei stato in grado di occuparmi di gossipavessero voluto quello non mi avrebbero proprio contattato.”

Un cambiamento di rotta per Novella 2000

Il nuovo corso di Novella 2000 è evidente già dalla homepage del sito. Articoli come “Colore unghie luglio 2026i trend più eleganti del momento” e “Come si cucinano gli agrettile ricette più buone e i consigli utili” sostituiscono quelli dedicati al Grande Fratello e agli amorazzi estivi.

Burini ha chiarito che questo cambiamento non è una critica al gossip, ma una scelta editoriale diversa. “Dipende da come vengono fatti“, ha aggiunto, “ma, comunque, la tematica non mi appassiona.”

Gli intoccabili dello spettacolo

Nonostante il cambiamento di rotta, Burini ha ammesso che nel mondo dello spettacolo esistono ancora personaggi intoccabili.

Quando gli è stato chiesto se ci sono ancora figure che godono di una protezione speciale, ha risposto: “A pelle le direi che forse qualche intoccabile esiste.” Ha però precisato che la sua risposta è parziale, non essendosi mai occupato del privato altrui in ambito giornalistico.

Burini ha fatto un chiaro riferimento a Fabrizio Corona e allo scandalo che ha coinvolto Alfonso Signorinisottolineando che le vicende recenti hanno dimostrato che ci sono “schegge impazzite” che non guardano in faccia a nessuno. “Fatico a fare un’analisi approfondita della questione perché non ne so abbastanza“, ha aggiunto, “ma mi sento di dire che i personaggi che non sono stati raccontati, che non si raccontano abbastanza, sono i più affascinanti.”

Il fascino del mistero

Burini ha anche riflettuto sul cambiamento del fascino delle star dello spettacolo. Secondo lui, l’eccessiva esposizione mediatica ha ridotto il mistero che un tempo circondava i personaggi famosi. “In passato, le star potevano sparire per mesi“, ha spiegato, “senza che il pubblico sapesse nulla di loro. Questo mistero contribuiva a renderle più affascinanti.”

Tra le poche eccezioni che mantengono ancora riservatezza, Burini ha citato Maria De Filippiche continua a mantenere grande riservatezza sulla sua vita privata. “Oggi, invece, questo accade molto più raramente“, ha concluso, “e tra le poche eccezioni c’è proprio Maria De Filippi.”