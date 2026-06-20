Il caso legato alla profanazione della tomba di Pamela Genini si concentra sull’analisi di alcuni elementi tecnici e ambientali, in particolare le tracce di ossidazione rilevate sulla bara e la loro possibile correlazione con le condizioni meteorologiche. Questi dettagli sarebbero stati utilizzati dagli investigatori per restringere la finestra temporale dell’evento e verificare la compatibilità con le ricostruzioni sperimentali.

Tomba profanata di Pamela Genini: tracce di ossidazione e possibili condizioni meteo avverse

Come riportato da Quarto Grado, il ritrovamento di segni di ossidazione parziale sulla bara metallica di Pamela Genini suggerirebbe che la presunta profanazione possa essere avvenuta in una giornata di pioggia o umidità significativa. Questo elemento avrebbe un impatto diretto sulla ricostruzione temporale, poiché restringerebbe il periodo utile delle indagini: su sette giorni complessivi presi in esame, infatti, in almeno due non si sarebbero verificate precipitazioni, riducendo così le possibili finestre in cui l’episodio sarebbe accaduto.

Le immagini raccolte dai carabinieri e diffuse nel programma televisivo Quarto Grado mostrerebbero una corrosione del coperchio in zinco concentrata nella parte centrale e inferiore della bara, mentre la sezione superiore risulterebbe quasi intatta. Tale dinamica sarebbe compatibile con la presenza di una piccola tettoia sopra i loculi, che avrebbe protetto la parte alta dall’acqua piovana.

Un operatore del settore funebre, intervenuto nella trasmissione, ha dichiarato: “Il coperchio di zinco ha preso acqua o pioggerella. Ecco perché, probabilmente, era ossidato”.

Pamela Genini, tomba profanata in un giorno di pioggia? Le parole della mamma a Quarto Grado

Secondo quanto ricostruito da Quarto Grado, la presenza di segni di ossidazione contribuirebbe a ridurre di circa due giorni il periodo considerato utile per l’eventuale profanazione della tomba. Gli investigatori individuano una finestra temporale compresa tra il 27 ottobre e il 2 novembre, ossia tra la sepoltura e la scoperta dell’accaduto. Incrociando tali dati con le rilevazioni meteorologiche di IlMeteo.it, emergerebbe che la pioggia sarebbe caduta tra il 29 ottobre e il 2 novembre, rendendo quindi poco plausibili il 27 e il 28 ottobre.

Questa ipotesi sarebbe inoltre coerente con i risultati di un esperimento giudiziale, che avrebbe dimostrato come una bara possa essere rimossa da un loculo anche da una sola persona. Durante la simulazione, il feretro viene estratto e appoggiato a terra con la parte inferiore, mentre la parte superiore resta parzialmente coperta dalla struttura del loculo, quindi più protetta dalle precipitazioni. In questo contesto è stato specificato: “La tettoia avrebbe evitato che la bara si bagnasse, come si può vedere dall’esperimento giudiziale. Per estrarre la bara è sufficiente una persona di corporatura media”.

La madre di Pamela Genini, parlando della tomba della figlia profanata in un giorno di pioggia, ha espresso forte dolore per l’accaduto. Ha aggiunto di essere sempre più convinta che dietro il gesto possa esserci “Dolci”, considerando le troppe incongruenze nei suoi racconti.

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