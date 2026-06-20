Sorelle scomparse, novità dalle indagini: tre auto nel video, perché le ricerche si complicano

Da due settimane si sono perse le tracce di due sorelle minorenni allontanatesi da una casa famiglia in Abruzzo, un caso che ha immediatamente attivato le ricerche delle forze dell’ordine e l’apertura di un fascicolo da parte della Procura. A fare il punto sulla scomparsa è stato il procuratore Luciano D’Angelo, intervenuto in un’intervista al Corriere della Sera per chiarire lo stato delle indagini, le principali difficoltà operative e le ipotesi ancora al vaglio degli inquirenti.

Indagini in corso sulla scomparsa delle due sorelle minorenni: parla il procuratore Luciano D’Angelo

Sono ormai trascorse due settimane dalla sparizione di Sarah e Alisya, allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. La Procura ha aperto un fascicolo per “sottrazione consensuale di minorenne” contro ignoti, ai sensi dell’articolo 573 del codice penale.

Come ha spiegato il procuratore Luciano D’Angelo al Corriere: “Le targhe non sono visibili e le ricerche si complicano“. L’attenzione degli inquirenti si è attivata subito dopo la segnalazione degli educatori della struttura: alle 9.30 si sono accorti dell’assenza delle ragazze, hanno atteso un intervallo di tempo e alle 11.30 hanno allertato i carabinieri, dando avvio sia alle indagini di polizia giudiziaria sia al coordinamento del commissario straordinario per le persone scomparse

Secondo la ricostruzione, il giorno precedente la sorella maggiore aveva lasciato e raggiunto più volte la struttura; la sera aveva cenato regolarmente e alle 2 di notte aveva chiesto una medicina, per poi risultare irreperibile il mattino successivo.

Il padre aveva presentato denuncia, richiamando anche la decisione del 28 maggio con cui il tribunale aveva revocato la potestà genitoriale alla madre, ma la Procura ha precisato che le indagini sono partite principalmente dalle comunicazioni della casa famiglia.

Restano aperti diversi scenari investigativi secondo il procuratore: “Può essere inserito in un circuito di adozione illegale, in un circuito di prostituzione minorile, in un’attività di sequestro di persona, di traffico d’organi… Oppure sparisce perché c’è dietro una situazione di conflittualità fra i genitori, per cui uno lo se lo porta via. Sono tutte ipotesi che io devo prendere in considerazione“. Non viene esclusa alcuna pista, pur senza poter divulgare dettagli operativi sulle attività in corso.

Sorelle scomparse, novità dalle indagini: tre auto nel video, perché le ricerche si complicano

Tra gli indizi al vaglio figurano un fermaglio per bambina, il dato di una cella telefonica ad Alfedena che il 10 giugno avrebbe agganciato il cellulare del compagno della madre, e le registrazioni delle telecamere del paese nella notte della scomparsa. In quelle immagini sono stati individuati tre veicoli e non un numero maggiore: “le telecamere ne inquadrano tre, non trecento come ho sentito dire“. Tuttavia la scarsa qualità dei filmati, insieme alla ridotta visibilità notturna e ad altri limiti tecnici, ha impedito di leggere le targhe: “le targhe non sono visibili e le ricerche si complicano“. Si distinguono soltanto i modelli delle auto, ma senza elementi utili per l’identificazione.

Sugli apparati telefonici, gli investigatori precisano che non emergono riscontri rispetto a quanto circolato: gli unici dispositivi noti risultano quelli presenti nell’abitazione della madre. Anche le operazioni di sorvolo con elicotteri sul lago di Barrea non erano collegate alla ricerca delle due minori.

Il procuratore, con lunga esperienza in magistratura dal 1987 tra Napoli e contesti sotto scorta, ha ricordato di aver seguito numerosi casi di violenza estrema, sottolineando la delicatezza della vicenda e auspicando un epilogo che non comporti ulteriori sofferenze: “Quando le troveremo mi auguro solo di non dover fare una telefonata pietosa“. Finora, però, nessuno degli elementi raccolti ha portato a una svolta decisiva nelle indagini.