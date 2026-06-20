Un normale controllo dei documenti di guida si è trasformato in un importante sequestro di droga alle porte di Milano. A Opera, i carabinieri hanno fermato un’auto guidata da una anziana di 74 anni, scoprendo all’interno del veicolo un ingente carico di cocaina abilmente nascosto.

Controllo stradale a Opera: fermata anziana pusher 74enne

A Opera, alle porte di Milano, durante un normale servizio di pattugliamento, i carabinieri di Trezzano sul Naviglio hanno fermato un’auto per una semplice verifica dei documenti di guida. Quello che doveva essere un controllo di routine si è però trasformato in un intervento molto più delicato.

Come riportato da Milano Today, la conducente, una donna italiana di 74 anni con precedenti, avrebbe subito mostrato un evidente stato di agitazione.

A destare ulteriori sospetti pare sia stato anche un forte odore proveniente dall’abitacolo, insieme al comportamento dei cani antidroga, che hanno iniziato ad abbaiare con insistenza. Durante l’ispezione visiva dell’auto, i militari avrebbero notato una grande busta della spesa sul sedile posteriore, dettaglio che ha portato ad approfondire il controllo.

Anziana pusher 74enne scoperta in un parcheggio: trovati 10 kg di cocaina nell’auto

Stando alle indiscrezioni dell’Ansa, la successiva perquisizione avrebbe rivelato un carico ingente: all’interno della borsa erano nascosti dieci involucri contenenti circa dieci chili di cocaina. Lo stupefacente sarebbe stato abilmente occultato, ricoperto da uno strato di caffè per tentare di mascherarne l’odore e sfuggire ai controlli.

Un dettaglio significativo emergerebbe anche dalla descrizione dell’auto, dove i pacchi neri erano stati posizionati con cura all’interno della busta della spesa, ma non abbastanza da evitare il controllo dei militari. La donna è stata quindi arrestata con l’accusa di spaccio di stupefacenti e trasferita nel carcere di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria.