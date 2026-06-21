G7 2026: Meloni e Trump, lo scontro che ha scosso la diplomazia internazionale

G7 2026: Meloni e Trump, lo scontro che ha scosso la diplomazia internazionale

Lo scontro verbale tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 2026 ha scatenato reazioni a catena. Scopri i dettagli e le conseguenze.

Il vertice del G7 2026 ha visto un episodio inaspettato che ha catalizzato l’attenzione internazionale: lo scontro verbale tra la presidente del Consiglio italiana, giorgia melonie il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Un confronto che ha avuto ripercussioni immediate e che ha coinvolto non solo i due leader, ma anche l’opinione pubblica e la diplomazia globale.

L’episodio, nato da un presunto video ‘rubato’ durante i lavori del summit, ha innescato una serie di reazioni a catena. Le immagini, circolate sui social network, mostravano Meloni in un momento di forte tensione con Trump, con gesti decisi e un linguaggio corporeo che ha suscitato commenti e interpretazioni contrastanti.

Il video virale e la reazione di Trump

Il filmato, della durata di pochi secondi, è diventato rapidamente virale, soprattutto negli Stati Uniti. Le immagini mostrano Meloni mentre gesticola in modo marcato verso Trump, in un confronto che sembra sottolineare con forza le proprie argomentazioni. Secondo alcune ricostruzioni, il video sarebbe stato catturato dalle telecamere di sorveglianza del G7 e poi diffuso online, accompagnato da commenti spesso misogini.

La diffusione del video ha inasprito ulteriormente il clima tra i due leader. Donald Trumpnoto per la sua sensibilità alle dinamiche dei social media, avrebbe reagito con un affondo diretto contro Meloni. Secondo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista FazzolariTrump sarebbe particolarmente sensibile alle narrazioni digitali e potrebbe aver interpretato la viralità del video come una minaccia alla sua immagine.

Le dichiarazioni di Fazzolari

Intervenendo a ’10 minuti’ su Rete4, Fazzolari ha sottolineato come il video sia diventato ‘oggettivamente virale’ oltreoceano. Tra i commenti più ricorrenti negli Stati Uniti, espressioni come ‘l’unico leader che tiene testa a Trump’ o ‘Meloni mette al suo posto Trump’ avrebbero contribuito a inasprire il clima. Secondo Fazzolari, il motivo della forte reazione di Meloni risiede nel fatto che in gioco c’è molto di più di una questione di rapporti personali tra leader.

Il sottosegretario ha anche evidenziato i buoni rapporti tra i leader presenti al summit, compreso il confronto tra Meloni e Trump. Nonostante lo scontro, Fazzolari ha definito complessivamente positivo il bilancio del vertice, sottolineando come nelle conclusioni finali siano state inserite due dichiarazioni fortemente sostenute dall’Italia: il contrasto all’immigrazione illegale a livello globale e il rafforzamento della lotta contro i trafficanti di droga.

Le reazioni internazionali e politiche

Lo scontro tra Meloni e Trump ha scatenato una serie di reazioni a livello internazionale. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajaniha deciso di annullare la sua visita negli Stati Uniti prevista per i giorni 21 e 22 giugno, definendo le parole di Trump ‘gravi e offensive’. Anche il ministro della Difesa, Guido Crosettoha commentato l’episodio su X, sottolineando l’importanza di mantenere la calma e il gesso nelle relazioni internazionali.

Non sono mancate le reazioni dell’opposizione e delle istituzioni. Il parlamentare della Lega, Claudio Borghiha commentato su X che le dichiarazioni di Trump potrebbero essere state costruite ad arte, invitando alla prudenza. Anche il presidente del Pd, Stefano Bonacciniha parlato di Vannacci come di un campanello d’allarme per la destra.

Intanto, la passione per gli elefanti di Roberto Vannacci e altre curiosità politiche hanno fatto da contorno a questo episodio, mostrando come la politica italiana sia sempre pronta a offrire spunti di discussione e dibattito.