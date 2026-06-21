Ballando con le Stelle 2026: i nomi in pole per la giuria dopo l'addio di Lucarelli

La giuria di Ballando con le Stelle 2026 è in fase di riorganizzazione dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli. Scopriamo i nomi in lizza per sostituirla e le ultime indiscrezioni.

La stagione televisiva 2026/2027 si avvicina e con essa le prime indiscrezioni sui cambiamenti in programma per i principali show. Ballando con le Stellestorico format di Rai 1si prepara a un’importante rivoluzione: per la prima volta dopo nove anni, la giuria vedrà un cambiamento significativo. L’addio di Selvaggia Lucarellipresenza fissa, ha lasciato un vuoto difficile da colmare.

Milly carlucci, storica conduttrice del programma, è al lavoro per trovare una personalità in grado di sostituire Lucarelli, un compito non semplice considerando l’impatto che la giornalista ha avuto sul format. Tra i nomi circolati finora, alcuni hanno suscitato grande interesse, mentre altri sono stati rapidamente accantonati. Vediamo insieme le ultime novità.

I nomi in lizza per la giuria di Ballando con le Stelle 2026

Tra i possibili sostituti di Selvaggia Lucarelli, il primo nome che è emerso è quello di Giuseppe Cruciani. Secondo alcune indiscrezioni, Cruciani avrebbe avuto un incontro con Milly Carlucci, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Un altro nome che continua a circolare è quello di Barbara d’Ursononostante le smentite di Giuseppe Candela, che ha scritto su X che “la sua presenza in giuria non trova conferme”.

Barbara d’Urso, dal canto suo, ha commentato con un enigmatico “un autunno meraviglioso”, lasciando spazio a molte interpretazioni.

Tra le ipotesi più recenti, c’è anche quella di Alberto Matanogià noto al pubblico per il suo ruolo come Principe del Tesoretto. Roberto Alessi ha indicato Matano come uno dei candidati più accreditati, anche se al momento il suo coinvolgimento sembra limitato a questo ruolo specifico. Un’altra sorpresa potrebbe essere l’arrivo di Belen Rodriguezche però ha recentemente rifiutato l’offerta per entrare a far parte del cast fisso di Tu Sì Que Vales come giudice nel torneo di lip sync.

Il no di Belen Rodriguez e il ritorno a Tu Sì Que Vales

Belen Rodriguez era stata contattata per un ruolo di primo piano in Ballando con le Stelle, ma ha preferito accettare la proposta di Maria De Filippi per tornare in pianta stabile a Tu Sì Que Vales. Secondo le anticipazioni, Belen vestirà i panni di “giudice a tempo” nella gara che vede in scena i vip, un ruolo inedito creato appositamente per lei. Questo rifiuto ha lasciato Milly Carlucci alla ricerca di un’alternativa altrettanto valida.

Le sfide di Milly Carlucci nella ricerca del nuovo giudice

Trovare un sostituto all’altezza di Selvaggia Lucarelli non è un compito facile. La giornalista ha lasciato un segno indelebile nel programma, grazie al suo stile pungente e alla capacità di creare dinamiche interessanti con i concorrenti. Milly Carlucci sta valutando diverse opzioni, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Tra le ipotesi più accreditate, quella di mantenere solo Carolyn Smith e Guillermo Mariotto tra i giudici storici, introducendo nuove personalità per rinnovare il format.

L’attesa per la presentazione dei palinsesti della stagione 2026/2027 ad Ancona è alta, e tutti sono curiosi di scoprire chi prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli. Nel frattempo, le indiscrezioni continuano a susseguirsi, alimentando il dibattito tra i fan del programma. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi per scoprire chi sarà il nuovo volto di Ballando con le Stelle.