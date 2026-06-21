Incidente mortale a Ceriale: è deceduta Sofia Barberi, coinvolta una neopatentata

Un grave incidente stradale lungo l'Aurelia a Ceriale ha provocato la morte di Sofia Barberi, 23 anni, e il ricovero in condizioni gravissime dell'amica E.B.; una Fiat 500 guidata da una neopatentata è stata segnalata e la vicenda ha generato anche la diffusione di un video su Instagram.

Un drammatico incidente sulla via Aurelia a Ceriale ha avuto conseguenze fatali per Sofia Barberi23 anni, dipendente del Caf di Ceriale e figlia dell’assessore comunale ai servizi sociali Barbara De Stefano. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo lo scontro, ma i soccorsi non hanno potuto salvarla.

Nell’urto, avvenuto intorno all’una di notteè rimasta gravemente ferita anche l’amica che viaggiava con lei, identificata con le iniziali E.B.tuttora ricoverata in condizioni critiche.

Dinamicità dell’incidente e persone coinvolte

La dinamica, al momento sotto accertamento da parte dei Carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Savonavede coinvolta una moto sulla quale viaggiavano le due ragazze e una Fiat 500 con a bordo alcuni giovani.

Alla guida dell’auto c’era una ragazza neopatentatache ha ottenuto la patente tre mesi fa: il documento le è stato immediatamente ritirato e per lei è scattata una denuncia per omicidio stradale e per lesioni personali stradali gravissime. I rilievi sulla carreggiata dell’Aurelia a Ceriale e le testimonianze raccolte dai militari sono finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

Tempistiche e interventi sanitari

I soccorsi sono arrivati rapidamente: sul posto si sono recati i sanitari del 118 con automedica e le ambulanze, che hanno stabilizzato le vittime e trasportato la più grave, Sofia Barberial pronto soccorso dell’Ospedale Santa Corona. Nonostante i tentativi del personale medico, la giovane è deceduta in ospedale. L’amica, identificata come E.B.è stata sottoposta a intervento chirurgico e rimane in osservazione in condizioni gravissime. In seguito al ricovero, l’Asl2 ha attivato un servizio di supporto psicologico per la comunità e i familiari coinvolti.

Comportamenti dopo l’incidente e prove raccolte

Nel corso delle prime fasi successive all’incidente è emerso che un giovane presente sull’auto ha ripreso quanto accaduto e ha pubblicato il filmato su Instagram, suscitando notevole sconcerto. Nel video il ragazzo ride e afferma: “Porca put…. ve lo giuro, questa è mortaabbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto…”. Ore dopo lo stesso autore del filmato ha pubblicato un secondo contenuto in cui dice: “Non avevo capito la gravità delle cose – dice -, sono un coglione. Me ne vergogno.” I Carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza cittadina e le registrazioni diffuse sui social per gli accertamenti investigativi.

Accertamenti su alcol e droghe

La conducente della Fiat 500 è stata sottoposta ad accertamenti per verificare la presenza di alcool e sostanze stupefacenti: secondo quanto emerso, i test avrebbero dato esito negativo. Nonostante ciò, la denuncia per omicidio stradale e le lesioni gravissime nei confronti della persona alla guida sono state formalizzate, in attesa degli approfondimenti della Procura di Savona e delle risultanze dei rilievi tecnici effettuati sul luogo dello scontro.

Reazione della comunità di Ceriale e misure di solidarietà

La notizia della morte di Sofia Barberi ha suscitato profondo dolore a Ceriale: la giovane, nata il 26 giugno 2003era nota in paese per la sua attività lavorativa al Caf di Ceriale e per essere figlia di una figura istituzionale locale. L’Amministrazione comunale ha sospeso manifestazioni pubbliche in segno di rispetto per il lutto cittadino e l’Asl2 ha reso disponibile un servizio di assistenza psicologica per i familiari e per chi è rimasto traumaticamente coinvolto nell’evento. Le indagini dei Carabinieri proseguono per chiarire ogni elemento della vicenda e stabilire eventuali responsabilità penali.