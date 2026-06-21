Squalifica a Brno: le scuse di Marco Bezzecchi e le reazioni di Aprilia

Marco Bezzecchi è stato escluso dal Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno dopo un episodio con un marshall. Il pilota dell'Aprilia ha pubblicato scuse, la squadra ha accettato la penalità e il marshall coinvolto, Ladislav, ha raccontato la sua versione dei fatti

La vicenda che ha coinvolto Marco Bezzecchi a Brno ha avuto ripercussioni immediate: il pilota dell’Aprilia Racing è stato sospeso e non potrà partecipare al Gran Premio della Repubblica Ceca. L’episodio è nato dopo una caduta durante la sessione sprint, quando si è verificato un alterco con un commissario di pista impegnato a recuperare la moto.

A seguito di quell’intervento, i FIM MotoGP Stewards hanno deciso la sospensione per comportamento ritenuto contrario agli interessi dello sport, sulla base dell’articolo che disciplina questi casi.

Subito dopo l’episodio, Bezzecchi ha scelto di rivolgersi ai tifosi e alla comunità della MotoGP attraverso il suo profilo social, con un messaggio di scuse rivolto a chi è impegnato sulla pista.

Nel frattempo la squadra e gli organi sportivi hanno gestito i passaggi procedurali previsti dal regolamento.

Sospensione di Bezzecchi dal Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno

I FIM MotoGP Stewards hanno ufficializzato la sanzione spiegando che, dopo una caduta, hai spinto e colpito i commissari del circuito che stavano cercando di recuperare la tua moto.

Questa formulazione è stata utilizzata per motivare la sospensione dal GP della Repubblica Ceca, impedendo al pilota di correre la domenica successiva. Aprilia aveva la possibilità di presentare ricorso, ma i termini del regolamento stabiliscono un limite temporale preciso: la squadra poteva fare opposizione entro 1 ora dalla pubblicazione della sanzione.

Dal punto di vista disciplinare, il caso è stato trattato come una violazione dell’Articolo 3.3.2.2, che riguarda comportamenti considerati contrari agli interessi dello sport. La decisione dei steward ha avuto un impatto immediato sulla partecipazione: la squalifica ha escluso Bezzecchi dalla gara di Brno, con tutte le conseguenze sportive e mediatiche del caso.

Le scuse di Bezzecchi, la versione del marshall e la posizione di Aprilia

Nel messaggio pubblicato dal pilota si leggeva: “Mi dispiace… Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazioni. Mi scuso con tutti, Aprilia Racing e i miei tifosi”. Con parole concise Bezzecchi ha espresso pentimento e ha riconosciuto l’impegno dei commissari di pista che, a suo dire, svolgono un lavoro importante per la sicurezza di tutti i piloti.

Il racconto del marshall Ladislav

Il marshall coinvolto, identificato come Ladislavha fornito la sua ricostruzione dell’accaduto, spiegando di aver semplicemente svolto il suo compito di recupero della moto dopo la caduta. Ladislav ha raccontato che la moto era ancora accesa e che nel tentativo di rimetterla in sicurezza ha agito sulla frizione; la ruota è però andata su di giri e il movimento è stato interpretato come volontario dal pilota. In merito alle scuse di Bezzecchi, il marshall ha detto: “Sto bene.” e ha aggiunto di aver ricevuto le scuse di persona, dichiarando comprensione per la situazione e augurando il meglio al pilota.

Nel cronoprogramma degli eventi anche un momento di tensione che si è poi trasformato in un abbraccio tra il pilota e il marshall: immagini che hanno mostrato la forte componente emotiva dell’episodio. Bezzecchi è apparso visibilmente provato, con un gesto di pentimento che ha avuto riscontro nella reazione del commissario.

Dal box di Aprilia sono arrivate prese di responsabilità chiare: la squadra ha dichiarato “Ci scusiamo con il marshall e accettiamo la penalità” e ha confermato che, dopo il ricorso iniziale ritenuto sproporzionato, non avrebbe ulteriormente impugnato la sanzione. In una nota è stato ribadito il principio che certi comportamenti non possono essere tollerati e che la squadra si adegua alle decisioni disciplinari.

Il confronto con precedenti disciplinari in MotoGP

Nel panorama delle penalità in MotoGP, la squalifica inflitta a Bezzecchi è stata collocata in un contesto di severità maggiore rispetto a sanzioni passate per comportamenti antisportivi. Un caso citato come riferimento riguarda un episodio nel quale un pilota fu retrocesso di 6 posizioni in griglia e multato di 10.000 euro per un contatto con un collega durante le libere: quella penalità rappresenta un precedente nella gestione di atti contrari al fair play in pista. La differenza nelle misure applicate evidenzia come la linea degli steward abbia assunto toni più decisi di fronte a comportamenti ritenuti inaccettabili.

La vicenda di Brno rimarrà nelle cronache sportive come esempio di escalation tra reazione emotiva e sanzione regolamentare, con tutti gli attori coinvolti — pilota, marshall, squadra e steward — che hanno espresso posizioni ufficiali e personali sullo sviluppo dei fatti.