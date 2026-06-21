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Usa-Iran, Vance è arrivato in Svizzera per i negoziati

Usa-Iran, Vance è arrivato in Svizzera per i negoziati

(Adnkronos) - Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato in Svizzera per l'inizio dei colloqui con l'Iran. Dopo la firma del memorandum d'intesa che ha posto fine alla guerra, via ora ai negoziati che nell'arco di 2 mesi dovranno concentrarsi in particolare sul programma nucleare di...

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(Adnkronos) – Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato in Svizzera per l’inizio dei colloqui con l’Iran. Dopo la firma del memorandum d’intesa che ha posto fine alla guerra, via ora ai negoziati che nell’arco di 2 mesi dovranno concentrarsi in particolare sul programma nucleare di Teheran. In Svizzera, la delegazione americana comprende anche Steve Witkoff, inviato speciale di Donald Trump, e Jared Kushner, emissario e genero del presidente. 

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