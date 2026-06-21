Calciomercato 2026: tutte le ultime notizie e i trasferimenti in corso

Il calciomercato 2026 è in pieno fermento con trattative importanti e trasferimenti che stanno cambiando il volto delle squadre. Scopri tutte le ultime novità.

Il calciomercato estivo del 2026 è in pieno fermento, con numerose trattative in corso e trasferimenti che stanno ridefinendo le rose delle squadre di tutto il mondo. Tra i protagonisti di questa sessione di mercato ci sono alcuni dei giocatori più richiesti e i club più ambiziosi, pronti a fare investimenti importanti per rafforzare le proprie squadre in vista della nuova stagione.

Le operazioni più rilevanti vedono coinvolti sia giocatori di livello internazionale che giovani talenti in ascesa. Le società stanno lavorando senza sosta per chiudere accordi che possano garantire un futuro competitivo alle proprie squadre. In questo articolo, esploreremo le ultime novità e le trattative più calde del calciomercato 2026.

Le trattative più importanti

Tra le trattative più importanti del momento, spicca quella che vede coinvolto Sandro Tonalicentrocampista del Newcastle. Il Tottenham ha presentato un’offerta di 95 milioni di euro, che è stata respinta dal club inglese, il quale valuta il giocatore 115 milioni. Tonali è uno dei giocatori più corteggiati del mercato, con Manchester CityArsenal e Manchester United che hanno mostrato interesse.

Il Newcastlenonostante sia rassegnato a perdere il giocatore, non ha fretta di chiudere la trattativa e mantiene una valutazione ferma.

Un’altra operazione di rilievo riguarda Edersoncentrocampista dell’Atalantache ha dichiarato di essere vicino al trasferimento al Manchester United. Il giocatore ha confermato che la trattativa è in fase avanzata e che sta aspettando solo la conclusione definitiva. Ederson ha espresso la sua soddisfazione per il momento che sta vivendo e ha sottolineato l’importanza di godersi al massimo questa fase della sua carriera.

I trasferimenti ufficiali

Tra i trasferimenti già ufficializzati, spicca quello di Keiber Lamadridche ha lasciato il Deportivo La Guaira per unirsi al West Ham United. Il club inglese ha esercitato l’opzione per il trasferimento a titolo definitivo, pagando un milione di sterline al club venezuelano. Lamadrid rappresenta un importante rinforzo per il West Hamche punta a migliorare la propria rosa in vista della nuova stagione.

Un altro trasferimento significativo è quello di Casemiroche ha lasciato il Manchester United per unirsi all’Inter Miami. Il centrocampista brasiliano, dopo una stagione deludente in Inghilterra, ha trovato un accordo con il club americano, dove avrà l’opportunità di giocare insieme a Lionel Messi. L’accordo verbale è stato siglato durante il Mondiale e ora si attende solo la firma ufficiale.

Le novità dalle panchine

Non solo giocatori, ma anche allenatori sono al centro delle attenzioni del calciomercato. Marco Turati è vicinissimo alla panchina del Catanzarodopo l’esperienza con il Siracusa in Serie C. L’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, con Turati che porterà la sua esperienza e il suo know-how alla squadra calabrese.

In casa Napoliinvece, si sta lavorando per definire lo staff di Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano non potrà più contare su Bernardo Corradiche è diretto alla Sampdoria per diventare allenatore, e su Claudio Filippiche firmerà un triennale con la Fiorentina. Il ruolo di Filippi sarà occupato da Daniele Borrimentre lo storico vice Marco Landucci e Francesco Magnanelli rimangono confermati. Un nuovo innesto nello staff sarà Elvis Abbruscatoche era nello staff di Conte.

Il calciomercato 2026 continua a riservare sorprese e colpi di scena, con trattative che si evolvono rapidamente e trasferimenti che possono cambiare il destino delle squadre. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e notizie in tempo reale.