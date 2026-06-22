Un comico molto amato non è stato chiamato per festeggiare l’anniversario di Zelig. Scoppia la polemica su Mediaset e questo evento dedicato alla comicità.

Mediaset, caos per l’anniversario di Zelig: il retroscena di Cornacchione

I festeggiamenti per i trent’anni di Zelig hanno riportato sul palco molti dei volti che hanno fatto la storia dello storico laboratorio della comicità italiana.

Comici, attori e personaggi che nel corso degli anni hanno contribuito al successo di uno dei programmi più amati della televisione si sono ritrovati per celebrare un traguardo importante. Tra i tanti ritorni, però, una presenza mancata non è passata inosservata: quella di Antonio Cornacchione, uno dei protagonisti più apprezzati dal pubblico grazie ai suoi celebri monologhi satirici.

A spiegare cosa sia accaduto è stato lo stesso comico in un’intervista rilasciata a FanPage. Cornacchione ha rivelato di essere stato inizialmente contattato per prendere parte alle celebrazioni dei 30 anni di Zelig e di aver preparato un monologo dedicato all’attualità politica, con riferimenti a Donald Trump, Giorgia Meloni e Daniela Santanché.

Il suo contributo, però, non sarebbe stato accolto.

“Mi hanno informato che non erano interessati a monologhi satirici“, ha raccontato il cabarettista, ammettendo di essere rimasto sorpreso dalla scelta.

Cornacchione fuori dall’anniversario di Zelig: la riflessione sulla satira

Nonostante l’esclusione, Cornacchione ha precisato di non aver vissuto la vicenda con particolare amarezza. Piuttosto, si è interrogato sulle ragioni di una decisione che, a suo avviso, riflette il cambiamento del panorama televisivo italiano. Secondo il comico, oggi gli spazi dedicati alla satira sono molto più ridotti rispetto al passato.

Proprio per questo ha lanciato anche una proposta provocatoria: vedere gli storici ideatori Gino e Michele impegnati in un nuovo progetto televisivo, una sorta di “altro Zelig” capace di recuperare lo spirito più libero e sperimentale delle prime edizioni. Sul suo futuro professionale, invece, Cornacchione preferisce non fare previsioni. “Vediamo cosa succede, non lo so. Forse sono stato troppo fortunato in passato“, ha concluso, lasciando aperta la porta a un possibile ritorno sul piccolo schermo.