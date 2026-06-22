Un uomo di 43 anni è stato aggredito con un’ascia durante una festa nel Pavese. Le sue condizioni sono gravi.

Aggredito con un’ascia durante una festa nel Pavese

Momenti di grande tensione nella notte a Robbio, in provincia di Pavia, dove un uomo di 43 anni è rimasto gravemente ferito al termine di una violenta aggressione avvenuta durante una festa di compleanno.

La vittima è Antonello Mula, attualmente ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Novara. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe accaduto nel corso dei festeggiamenti per il compleanno della nipote del 43enne.

Un uomo di 27 anni, di origine tunisina e residente a Robbio, avrebbe improvvisamente aggredito alcune persone presenti nel locale brandendo un’ascia.

Di fronte alla situazione di pericolo, Antonello Mula sarebbe intervenuto per proteggere la figlia minorenne, ponendosi tra il presunto aggressore e la ragazza. Nel tentativo di difendere la famiglia, il 43enne avrebbe riportato gravissime ferite all’addome.

Ferito con un’ascia: l’aggressore è stato fermato

Nella mattinata successiva, i carabinieri si sono recati nell’abitazione del 27enne.

L’uomo non avrebbe aperto la porta ai militari, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che sono entrati nell’appartamento utilizzando una scala.

Il giovane è stato quindi accompagnato in caserma e nei suoi confronti è stata contestata l’accusa di tentato omicidio. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.