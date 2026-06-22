Tre persone sono state sottoposte a fermo nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa e il successivo ritrovamento di Alisya e Sarah, le due sorelle rintracciate a Formia dopo circa due settimane. I provvedimenti, disposti dagli inquirenti, riguardano soggetti ritenuti coinvolti a vario titolo nella vicenda e sono scattati nelle ore successive al blitz dei carabinieri.

Sorelle scomparse ritrovate a Formia: le domande sull’allontanamento e gli sviluppi dell’inchiesta

Dopo la fine dell’emergenza legata alla scomparsa delle due sorelle, resta da chiarire come siano riuscite ad arrivare da Civitella Alfedena fino a Formia, una distanza di oltre 110 chilometri. L’ipotesi principale degli investigatori è che qualcuno le abbia attese fuori dalla casa-famiglia e le abbia poi accompagnate in auto verso il luogo in cui sono state trovate.

La Procura di Sulmona sta quindi cercando di stabilire se altre persone abbiano partecipato all’organizzazione dell’allontanamento oltre a chi avrebbe ospitato le ragazze. “Sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità penali”, hanno spiegato gli inquirenti. L’indagine, inizialmente avviata per sottrazione di minori, punta ora a ricostruire la rete di eventuali coinvolgimenti.

Sul fronte familiare, la notizia del ritrovamento ha provocato una forte reazione emotiva. L’avvocato della madre, Enrico Mastantuono, ha spiegato di essere stato informato dell’operazione e di essersi recato dai carabinieri per conoscere ulteriori dettagli. Il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha invece appreso la notizia attraverso i media e, secondo quanto riferito dall’Associazione Penelope, che lo ha assistito durante le ricerche, ha avuto un malore per la forte emozione: “È ovviamente felicissimo ed ha pianto per la fine di un incubo”.

Sorelle scomparse ritrovate a Formia: tre fermi, c’è anche la madre

Stando alle indiscrezioni del Corriere della Sera, è arrivata nella mattinata di oggi, lunedì 22 giugno, la svolta nel caso di Alisya e Sarah, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena (L’Aquila) nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Intorno alle 5 del mattino, tre persone sono state sottoposte a fermo con l’accusa di sequestro di persona in relazione all’allontanamento delle minorenni, ritrovate domenica sera a Formia (Latina) dopo circa due settimane di ricerche.

Come riportato dal Corriere della Sera, i provvedimenti pare abbiano riguardato la madre delle ragazze, Valentina D’Acunto, il compagno Vincenzo Esposito e il padre della donna, Marco D’Acunto. L’operazione sarebbe stata condotta dai carabinieri dei comandi provinciali dell’Aquila e di Latina, con il supporto dei reparti speciali, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Sulmona, guidata dal procuratore capo Luciano D’Angelo, presente anche durante le fasi decisive dell’intervento. Le due giovani pare siano state individuate all’interno dell’abitazione di una donna di 80 anni, inizialmente indicata come una possibile zia materna. La casa si trova in un complesso di edilizia popolare nel quartiere Rio Fresco – Scacciagalline di Formia, in provincia di Latina, non lontano, secondo quanto emerso, da un’abitazione della madre. Dopo l’intervento dei militari, Alisya e Sarah sarebbero state recuperate e trasferite in una località protetta.

I dettagli dell’operazione e il livello di parentela tra le persone coinvolte verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa fissata intorno alle 11.30 di oggi presso la Procura di Sulmona, alla presenza della Procura della Repubblica e della polizia giudiziaria, che illustreranno gli sviluppi del caso.