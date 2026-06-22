Incidente mortale tra Ceriale e Albenga: una 22enne muore, l’amica è grave. Video post-schianto sui social scatenano polemiche e indignazione.

Una tragedia stradale avvenuta a Ceriale, sulla via Aurelia, ha causato la morte di una ragazza di 22 anni e il grave ferimento di un’amica, travolte da un’auto durante un sorpasso. L’incidente è diventato ancora più sconvolgente per la diffusione sui social di video girati subito dopo lo schianto, che hanno acceso indignazione e polemiche.

L’incidente sulla via Aurelia tra Ceriale e Albenga

Un violento incidente stradale, avvenuto tra venerdì e sabato, ha sconvolto la via Aurelia, nel tratto tra Ceriale e Albenga. Due ragazze, che viaggiavano su uno scooter, sono state travolte da un’auto durante una manovra di sorpasso: l’impatto è stato talmente forte da distruggere il mezzo a due ruote e sbalzare le giovani sull’asfalto.

La vittima è Sofia Barbieri, 22 anni, deceduta dopo il trasporto in ospedale nonostante i tentativi dei medici di salvarla.

L’amica che era con lei pare sia stata trasferita d’urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure, dove avrebbe subito un intervento chirurgico complesso che avrebbe reso necessaria l’amputazione di un piede; le sue condizioni restano gravissime e in prognosi riservata.

Alla guida dell’auto, una Fiat 500, si trovava una 19enne neopatentata che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato un sorpasso perdendo il controllo del veicolo. È risultata negativa all’alcoltest, ma è stata comunque denunciata per omicidio stradale e lesioni gravissime.

Incidente a Ceriale, Sofia muore a 22 anni: il video choc delle risate dopo l’impatto

A rendere la vicenda ancora più sconvolgente è stata la diffusione sui social di video registrati subito dopo l’incidente da alcuni giovani presenti sul posto. In quelle immagini, un passeggero dell’auto coinvolta pronuncia frasi choc mentre ride: “Bro, questa è morta.. abbiamo rotto tutto stanotte. Per un mese niente lavoro, tentato omicidio ci han dato”. In un altro momento si sente anche: “Ve lo giuro, questa è morta”, mentre il gruppo si riprende davanti ai carabinieri intervenuti per i rilievi.

Le registrazioni hanno provocato forte indignazione pubblica e tensioni nella zona: in serata, un gruppo di persone si è radunato vicino all’abitazione del giovane autore dei video, che ha poi chiamato il 112 segnalando di essere stato minacciato. Successivamente ha pubblicato un video di scuse: “Chiedo scusa per le storie che ho messo, ho capito la gravità delle cose, me ne vergogno… Ero ubriaco non capivo le cose, mi dispiace”.

Anche le istituzioni locali hanno espresso cordoglio per la morte di Sofia Barbieri; il sindaco di Alassio ha parlato di una “perdita che ci lascia addolorati e annichiliti”, invitando a trasformare il dolore in maggiore consapevolezza, rispetto e sicurezza stradale.