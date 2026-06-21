L'annuncio del Tg1 e di Chi l'ha visto: Sarah e Alisya, sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri a Formia

Dopo giorni di ricerche ininterrotte è arrivata la notizia tanto attesa. Sarah e Alisya, le sorelline scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena, sono state ritrovate in buone condizioni di salute. Lo hanno confermato il Tg1 e Chi l’ha visto a mezzo social sottolineando che i carabinieri le hanno rintracciate in un’abitazione.

Ritrovate le sorelline scomparse: le condizioni di Sarah e Alisya

Sarah e Alisya, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da diversi giorni e per le quali è stata messa in campo una massiccia mobilitazione delle squadre di ricerca, sono state rintracciate in una casa. L’abitazione è quella di una zia, ubicata a Formia, in provincia di Latina, nel quartiere Rio Fresco.

Stando a quanto appreso l’appartamento sarebbe vicino a quello della mamma delle sorelline.

Un testimone che vive nelle vicinanze, interpellato dall’Ansa, ha spiegato che le bambine si trovavano, non è al momento chiaro se ospitate o nascoste, in un complesso di case popolari e, nello specifico, nell’abitazione di un’anziana. L’area è stata transennata con decine di carabinieri sia in borghese che in divisa presenti in loco unitamente alle forze speciali.