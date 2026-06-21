Wimbledon, è ufficiale: Serena Williams giocherà il torneo di singolare a 44 anni

Wimbledon, è ufficiale: Serena Williams giocherà il torneo di singolare a 4...

Wimbledon, è ufficiale: Serena Williams giocherà il torneo di singolare a 4...

(Adnkronos) - Un ritorno in grande stile. Non soltanto nel torneo di doppio al fianco della sorella Venus, ma anche nel singolare femminile di Wimbledon 2026. Serena Williams sarà ai nastri di partenza del terzo Slam della stagione e la notizia è stata ufficializzata oggi, domenica 21 giugno, dai...