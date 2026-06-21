Ex comandante del carcere di Mitiga condannato in Libia: il caso Almasri e le implicazioni internazionali

Il Tribunale penale di Tripoli ha condannato Osama Najeem Almasri, ex comandante del carcere di Mitiga, a sette anni e quattro mesi di reclusione per violazioni dei diritti dei detenuti.

Il Tribunale penale di Tripoli ha emesso una sentenza storica condannando Osama Najeem Almasri, ex comandante del carcere di Mitiga, a sette anni e quattro mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. La decisione, presa il 21 giugno 2026, ha suscitato un’ondata di reazioni sia in Libia che a livello internazionale, riaprendo il dibattito su crimini di guerra e giustizia internazionale.

La condanna arriva al termine di un’inchiesta condotta dalla Procura generale libica su presunti episodi di torture e maltrattamenti all’interno del carcere di Mitiga, una delle strutture detentive più controverse del Paese. Secondo le indagini, Almasri sarebbe responsabile di abusi ai danni di almeno dieci reclusicon la morte di un detenuto causata dai maltrattamenti subiti.

Le accuse e il contesto internazionale

La sentenza di Tripoli assume un significato che va oltre il contesto giudiziario libico. Almasri è infatti destinatario di un mandato di arresto della Corte penale internazionale dell’Ajache lo accusa di crimini contro l’umanità e crimini di guerratra cui omicidio, tortura, stupro e altre forme di violenza sessuale commesse a partire dal 2015 nel carcere di Mitiga.

Il caso è diventato un caso politico in Italia all’inizio del 2026, quando Almasri era stato arrestato a Torino in esecuzione del mandato emesso dalla Corte penale internazionale. Tuttavia, due giorni dopo, la Corte d’appello di Roma non aveva convalidato il provvedimento, aprendo la strada alla sua scarcerazione. Successivamente, il governo italiano aveva disposto il rimpatrio dell’uomo in Libia a bordo di un volo di Stato, una decisione giustificata con motivi di sicurezza nazionale.

Le polemiche e le implicazioni diplomatiche

La scelta di rimpatriare Almasri aveva provocato forti polemiche politiche e diplomatiche. Le opposizioni avevano accusato l’esecutivo di aver sottratto Almasri alla giustizia internazionale, mentre diverse organizzazioni per i diritti umani avevano chiesto chiarimenti sul mancato trasferimento all’Aja. Anche la Corte penale internazionale aveva sollecitato spiegazioni alle autorità italiane sulla mancata consegna del sospettato.

La sentenza emessa dal Tribunale di Tripoli non chiude tuttavia il dossier giudiziario dell’ex comandante di Mitiga. Restano infatti aperte le contestazioni della Corte penale internazionale, che riguardano reati ben più gravi rispetto a quelli oggetto del procedimento conclusosi in Libia. La Corte dell’Aja resta competente a valutare se il procedimento nazionale copra gli stessi fatti e soddisfi gli standard di genuinità richiesti dal principio di complementarità.

Il contesto libico e le sfide future

Nel contesto libico, la vicenda tocca anche il rapporto irrisolto tra istituzioni formali, gruppi armati e apparati di sicurezza nati o consolidati dopo il. Mitiga, controllata negli anni da forze legate al dispositivo di sicurezza di Tripoli (Forze di Deterrenza – Rada), è stata più volte citata da organismi internazionali e ong come luogo simbolo delle detenzioni arbitrarie, degli abusi contro prigionieri libici e stranieri e della difficoltà di ricondurre le strutture carcerarie sotto un controllo giudiziario effettivo.

La sentenza libica rappresenta un passo importante verso la giustizia, ma lascia aperte molte questioni. Per le autorità libiche, il verdetto può essere presentato come prova della capacità del sistema giudiziario nazionale di perseguire almeno una parte delle accuse. Per la Corte penale internazionale e per le organizzazioni per i diritti umani, resta tuttavia aperto il nodo della cooperazione con l’Aja e della complementarità tra giustizia nazionale e internazionale.