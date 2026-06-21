Ultime notizie dall'Ucraina: vittime e feriti negli ultimi attacchi russi

Tre persone hanno perso la vita e diverse sono rimaste ferite negli ultimi attacchi russi nelle regioni di Dnipropetrovsk e Poltava. Scopri i dettagli.

Negli ultimi giorni, la tensione tra Russia e Ucraina ha raggiunto nuovi picchi, con attacchi reciproci che hanno causato vittime e feriti. Le regioni di Dnipropetrovsk e Poltavasituate nell’est dell’Ucrainasono state teatro di violenti scontri che hanno lasciato un segno profondo sulle comunità locali.

Dnipropetrovsk: una vittima e nove feriti

Nella regione di Dnipropetrovskgli attacchi russi hanno causato la morte di una persona e il ferimento di altre nove.

Secondo Oleksandr Ganzhacapo dell’Amministrazione Militare Regionale, i raid hanno colpito tre distretti diversi. La vittima fatale è una donna di 70 anni del distretto di Nikopol.

Poltava: due vittime e tredici feriti, tra cui sei bambini

Nella regione di Poltavaun attacco russo nella serata di sabato ha causato la morte di due persone e il ferimento di tredici, tra cui sei bambini.

Vitali Dyakivnychcapo dell’Amministrazione Militare Regionale di Poltava, ha confermato i dettagli di questo tragico evento.

La risposta russa: 239 droni ucraini abbattuti

Nel frattempo, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 239 droni ucraini durante la notte. Questo annuncio arriva in un contesto di escalation delle tensioni, con i colloqui di pace guidati dagli Stati Uniti che rimangono bloccati.

La situazione in Ucraina rimane critica, con entrambe le parti coinvolte in un conflitto che sembra lontano da una soluzione pacifica. Le comunità locali continuano a subire le conseguenze di questi attacchi, mentre il mondo osserva con preoccupazione.