Mondiali 2026: risultati e curiosità dalla seconda giornata

La seconda giornata dei Mondiali 2026 ha regalato emozioni e sorprese. L’Egitto ha finalmente spezzato la maledizione, Capo Verde ha continuato a stupire e il Belgio ha deluso ancora una volta.

In un girone G che prometteva di essere noioso, la Nuova Zelanda ha cercato di ripetere l’impresa dell’esordio contro l’Iranma questa volta non è bastato.

L’Egittodopo un primo tempo complicato, ha cambiato marcia nella ripresa grazie a Mohamed Salahautore di un gol e di un assist.

L’Egitto spezza la maledizione

La partita tra Nuova Zelanda ed Egitto si è aperta con un gol di Surman per gli oceanici, ma nella ripresa gli africani hanno ribaltato il risultato.

Zico ha pareggiato al 58′, Salah ha portato in vantaggio l’Egitto al 67′ e Trezeguetappena entrato, ha chiuso l’incontro all’82’.

Per l’Egitto è la prima vittoria in assoluto in un Mondialeun risultato storico che rilancia le ambizioni della squadra nel torneo. La Nuova Zelandainvece, resta con il rammarico di un ottimo primo tempo non capitalizzato.

Capo Verde continua a stupire

Nel girone H, Capo Verde ha pareggiato 2-2 con l’Uruguayconfermando il suo ottimo momento. La squadra africana ha aperto le danze con un gol di Kevin Pina su calcio di punizione, ma l’Uruguay ha reagito con due gol nel finale del primo tempo: Maxi Araujo e Agustin Canobbio hanno ribaltato il risultato.

Nella ripresa, però, l’Uruguay ha sprecato tutto. Un grave errore in disimpegno di Mathias Olivera e un’uscita avventata del portiere Muslera hanno regalato il pareggio a Hugo Varelache ha depositato in rete il pallone del definitivo 2-2. Un risultato che lascia l’Uruguay ancora senza successi e obbligato a fare risultato nell’ultima sfida contro la Spagna.

Il Belgio delude ancora

Nel girone G, il Belgio non è riuscito a uscire dal suo labirinto. Contro l’Iranla squadra europea ha faticato a creare occasioni da gol, nonostante le straordinarie parate del portiere iraniano Beiranvand. Il risultato finale è stato un pareggio a reti inviolate, che lascia il Belgio con un solo punto in due partite.

Il Belgioche a sua volta era stato fermato sul pari dall’Egitto al debutto, non riesce a trovare la via del gol. Lukakuieri in campo fino alla mezzora della ripresa, si trascina stancamente ed esce sfinito. La squadra al Mondialeautoreti escluse, non segna da oltre 400 minuti. Un’eternità.

La seconda giornata dei Mondiali 2026 ha regalato emozioni e sorprese. L’Egitto ha finalmente spezzato la maledizione, Capo Verde ha continuato a stupire e il Belgio ha deluso ancora una volta. La terza giornata promette altre emozioni e sorprese.