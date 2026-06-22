Donald Trump e Giorgia Meloni sono al centro di una nuova fase di tensione politica tra Stati Uniti e Italia, alimentata da dichiarazioni pubbliche e accuse incrociate sul ruolo della NATO e sugli impegni internazionali. Le recenti affermazioni del presidente americano hanno riacceso il confronto diplomatico, mentre da Roma arrivano risposte e tentativi di ridimensionare la polemica, in un quadro di rapporti sempre più delicato tra le due leadership.

Donald Trump non si ferma, nuovo attacco a Meloni: “Spesi miliardi per difenderla, non ci aiuta”

In un messaggio pubblicato su Truth, Donald Trump è tornato a criticare duramente l’Italia e il suo governo, sostenendo che “dopo aver speso trilioni di dollari per la Nato, l’Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro la Repubblica Islamica dell’Iran e la sua gravissima minaccia nucleare”.

Nel post ha poi ribadito: “Per decenni li abbiamo difesi, ma quando arriva il momento della prova non ci sono per difendere noi e il resto del mondo. Non va bene! Presidente DONALD J. TRUMP”.

Le sue ultime dichiarazioni si inseriscono in una serie di interventi pubblici nei quali ha attaccato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusandola nei giorni scorsi di averlo “implorato” per una foto al G7 di Evian e di voler tornare vicina a lui “per far risalire i suoi ‘numeri’, no grazie”, alimentando così una crescente tensione politica tra le due sponde dell’Atlantico.

Donald Trump non si ferma, nuovo attacco a Meloni: la risposta italiana e il clima politico

Sul fronte istituzionale, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha cercato di ridimensionare lo scontro, affermando che “Il legame nostro con gli Stati Uniti non dipende dai governi, dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo”, pur ammettendo di non comprendere pienamente l’atteggiamento del presidente americano. Nel frattempo, durante una visita a Gemona del Friuli in occasione del Raduno del 3° Raggruppamento Alpini del Triveneto, la premier ha dichiarato: “Diciamo che avevo bisogno di un po’ di sano orgoglio nazionale e, se non si trova qui, non so dove altro si potrebbe trovare”, sottolineando il valore del sentimento nazionale.

A complicare ulteriormente il quadro, in una conversazione con Tgcom24, Trump ha espresso delusione verso i leader NATO e verso Meloni, dichiarando: “Beh, come sai siamo trattati molto male, anche dalla vostra presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l’Italia”, evitando però di chiarire se gli Stati Uniti stiano valutando un ritiro dall’Alleanza: “Non te lo voglio dire”.