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Meteo, quando durerà il caldo anomalo? Ecco cosa dicono gli esperti sul picco termico

Meteo, quando durerà il caldo anomalo? Ecco cosa dicono gli esperti sul picco termico

L'Italia è sotto la morsa di una ondata di caldo senza precedenti ma, quanto durerà? Le previsioni.

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L’Italia si trova sotto la morsa dell’anticiclone Cerberus, con temperature elevate che nei prossimi giorni potrebbero toccare anche i 41 gradi. Ma, quanto durerà questo caldo anomalo? Ecco cosa dicono gli esperti.

Meteo, l’Italia sotto la morsa dell’anticiclone Cerberus: si arriverà a 41 gradi?

Fa caldo, e tanto.

L’estate 2026 è iniziata sotto la morsa dell’anticiclone Cerberus, con temperature in tutta Italia fino a 10 gradi superiori alla media di questo periodo. Un caldo record e a tratti insopportabile che continuerà anche nei prossimi giorni tanto che le previsioni parlano di temperature ancora in aumento, in alcune zone si toccheranno i 41 gradi, come in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro e della Sardegna.

Ma, quanto durerà questo caldo anomalo? Ecco cosa dicono gli esperti.

Meteo, quando durerà il caldo anomalo? Ecco cosa dicono gli esperti sul picco termico

Il caldo anomalo durerà ancora diversi giorni su tutta l’Italia, con temperature che, come abbiamo visto, potrebbero arrivare a toccare anche i 41 gradi. Per un abbassamento delle temperature bisognerà attendere ancora diversi giorni, probabilmente verso i primi giorni di luglio il caldo dovrebbe attenuarsi un pò ma è ancora presto per fare previsioni certe.

Il caldo record quindi durerà almeno un altra intera settimana.

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