Tempesta primaverile a Mosca: nevicata record e disagi annunciati

Mosca si è svegliata sotto una nevicata eccezionale il 27 aprile: danni, vittime e spiegazioni meteorologiche per un evento fuori stagione

I residenti di Mosca hanno trovato la città trasformata da una spessa coperta di neve in piena primavera, dopo una tempesta che si è abbattuta nella notte. Secondo il centro meteorologico Phobos, guidato dal meteorologo Evgeny Tishkovets, tra la notte e la mattina sono caduti circa 21 millimetri di precipitazione, una quantità che corrisponde a quasi 21 centimetri di neve (circa 8,3 pollici), un valore eccezionale per la fine di aprile.

Il fenomeno ha infranto un primato secolare: la misurazione registrata ha superato il dato giornaliero precedente, risalente al 1880, ed è stata definita da Tishkovets come una quantità di neve mai osservata in passato per il 27 aprile. Le autorità locali hanno subito emesso avvisi e raccomandazioni, richiamando l’attenzione dei cittadini sul pericolo rappresentato da alberi abbattuti e linee elettriche compromesse.

Impatto sulla città e infrastrutture

La massa della neve ha causato il cedimento di alberi e il danneggiamento di linee elettriche, lasciando senza corrente circa 50 villaggi nell’area metropolitana. Le strade principali sono rimaste congestionate a causa della ridotta circolazione e dei mezzi rimasti bloccati, mentre alcuni aeroporti hanno temporaneamente sospeso voli a causa delle condizioni atmosferiche avverse.

Le interruzioni dei servizi e il traffico paralizzato hanno messo a dura prova la mobilità urbana e i soccorsi.

Vittime e sicurezza stradale

Purtroppo l’ondata di maltempo ha provocato anche conseguenze tragiche: sono state segnalate due vittime in seguito a uno scontro tra un camion e un veicolo passeggeri su un tratto autostradale nel sud-est della regione di Mosca, vicino al confine con la regione di Rjazan. Le autorità hanno attribuito l’incidente alle difficili condizioni di visibilità e alla superficie stradale resa scivolosa dalla neve mista a pioggia.

Allerta meteorologica e avvertimenti ufficiali

Il municipio ha diffuso un bollettino con allerta arancione, il secondo livello di rischio più elevato previsto dalla scala locale, invitando la popolazione a limitare gli spostamenti non essenziali. Il sindaco Sergei Sobyanin ha esortato cittadini e servizi pubblici a prepararsi a ulteriori precipitazioni e a raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 23 metri al secondo (circa 50 miglia orarie), condizioni in grado di aggravare i danni già registrati.

Interventi e misure di emergenza

Le squadre di pronto intervento hanno concentrato gli sforzi sul ripristino della rete elettrica e sulla rimozione degli alberi caduti. Le compagnie aeree e i gestori di infrastrutture hanno attivato procedure straordinarie per gestire ritardi e cancellazioni, mentre i servizi stradali stanno salando e liberando le arterie principali. Le autorità raccomandano prudenza e monitoraggio continuo dei bollettini meteorologici ufficiali.

Cosa ha provocato questa ondata fuori stagione

Gli esperti spiegano che l’evento è stato determinato da una configurazione atmosferica definita Omega block, un anticiclone resistente sull’Atlantico settentrionale che ha deviato masse d’aria polare verso l’Europa orientale. Questo meccanismo ha permesso a una massa di aria artica di scendere oltre il normale, aggirando i venti occidentali e scontrandosi con le temperature primaverili presenti sulla Pianura Russa, dando così origine a una tempesta intensa e imprevista.

I modelli previsionali indicano che il sistema perturbato potrà mantenersi attivo ancora per circa 48 ore, con una progressiva alternanza tra pioggia e neve bagnata e un calo termico che limiterà le temperature a valori prossimi ai 5 gradi Celsius in alcune fasi. I meteorologi avvertono che l’interazione tra aria fredda e calore residuo di stagione incrementa la probabilità di fenomeni intensi come nevicate fuori stagione e forti raffiche.

Prospettive e consigli per i prossimi giorni

Nei prossimi giorni è prevista una diminuzione graduale dell’intensità delle precipitazioni, ma con fasi alternate di pioggia e neve che possono provocare ulteriori disagi. Gli esperti suggeriscono di evitare spostamenti non necessari, assicurare gli oggetti all’aperto che potrebbero essere trascinati dal vento e segnalare prontamente alberi pericolanti o linee elettriche a rischio.

Per concludere, l’evento che ha colpito Mosca è un promemoria della variabilità meteorologica e della necessità di piani di risposta efficaci: la combinazione di un record storico per il 27 aprile, danni alle infrastrutture e condizioni di sicurezza compromesse richiede attenzione continua sia dalle autorità sia dai cittadini.