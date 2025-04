Un blackout che paralizza i trasporti

Un grave blackout elettrico ha colpito la Spagna, il Portogallo e parte della Francia, causando notevoli disagi nei trasporti aerei. All’aeroporto di Fiumicino, sono già stati cancellati quattro voli, tre diretti a Lisbona e uno a Barcellona. I passeggeri in partenza per queste destinazioni si trovano ora a dover affrontare ritardi e incertezze, mentre le compagnie aeree e il personale di Aeroporti di Roma si attivano per fornire supporto e riprogrammare i voli.

Diritti dei viaggiatori e rimborsi

Il Codacons ha comunicato che tutti i cittadini italiani che avevano programmato viaggi in Spagna e Portogallo per il ponte del primo maggio possono annullare le loro partenze senza alcuna penale. Questa misura è stata adottata in considerazione dell’eccezionalità della situazione, che ha compromesso la sicurezza e l’affidabilità dei trasporti. Il presidente Carlo Rienzi ha sottolineato che il diritto di rinunciare ai viaggi è legittimato dalla mancanza di garanzie sui servizi acquistati, come voli, treni e hotel.

La situazione nei due Paesi

In Spagna, la situazione è critica: treni e metropolitane sono fermi, mentre gli aeroporti stanno registrando pesanti ritardi. Le linee telefoniche risultano interrotte e molti locali pubblici stanno chiudendo. Anche in Portogallo si segnalano problemi analoghi, con trasporti in crisi e migliaia di italiani bloccati. La situazione di emergenza sta generando confusione e preoccupazione tra i viaggiatori, che non sanno come affrontare i disagi e se sarà possibile recuperare i loro piani di viaggio.