Il tema della riorganizzazione del sistema scolastico torna al centro del dibattito politico dopo le proposte avanzate da Roberto Vannacci con il suo partito Futuro Nazionale. In particolare, le sue dichiarazioni su classi differenziate per rendimento e su una possibile riduzione delle vacanze estive hanno riacceso la discussione sul modello educativo italiano, tra chi vede queste idee come strumenti di valorizzazione del merito e chi invece le considera controverse sul piano dell’inclusione e dell’equità.

Vannacci rilancia la scuola selettiva: classi distinte per profitto

Come riportato dall’Ansa, Roberto Vannacci ha espresso sostegno all’idea di una scuola organizzata con classi differenziate in base a merito e rendimento, interpretando questa impostazione come uno strumento di maggiore equità e non come una forma di esclusione. L’intervento è avvenuto a margine di un incontro dedicato ai temi dell’istruzione a Roma, promosso dal suo movimento Futuro Nazionale.

Secondo la sua visione, si tratterebbe di un modello già adottato in diversi contesti europei e sperimentato anche in passato nel sistema italiano. Ha infatti affermato: “È una cosa alla quale ho sempre pensato, perché è una tecnica scolastica che è usata in tantissime nazioni europee, in Francia, in Germania, in Inghilterra”.

Ha poi aggiunto un richiamo alla propria esperienza: “Peraltro era applicata anche da noi.

Quando noi uscivamo dalle scuole medie, mi ricordo benissimo, chi prendeva ottimo e distinto andava nelle sezioni A e B dei licei”.

In questa prospettiva, la suddivisione degli studenti sarebbe utile a tutti: “Questo è a favore di tutti gli studenti” e ancora “i più bravi, i più diligenti sono aiutati in quanto messi nelle stesse condizioni e i meno bravi e i meno diligenti avranno più possibilità di avere un supporto”. L’obiettivo dichiarato sarebbe quindi quello di valorizzare le competenze individuali attraverso gruppi omogenei, definiti come “un fattore inclusivo e non discriminante”.

Scuola, lavoro estivo e visione della formazione secondo Vannacci con Futuro Nazionale

Nel corso dello stesso intervento, sempre stando alle indiscrezioni dell’Ansa, Vannacci ha ampliato il proprio ragionamento criticando l’attuale impostazione del sistema educativo e proponendo una maggiore connessione tra scuola e mondo del lavoro. Tra le proposte più discusse figura la riduzione delle vacanze estive e l’ingresso anticipato nel lavoro per gli studenti, considerate leve per una formazione più concreta.

Ha dichiarato: “Oggi lo studente ha tre mesi di vacanza” e ha proseguito: “In questi tre mesi potrebbe lavorare e iniziare a contribuire prima alla pensione e a entrare prima nel mondo del lavoro”. L’idea è quella di anticipare l’esperienza professionale come parte integrante del percorso formativo. Parallelamente, l’ex generale ha espresso una valutazione critica sulla capacità della scuola di preparare i giovani alla vita adulta: “Se la scuola prepara alla vita e la vita è dura e selettiva, è giusto che i nostri ragazzi si preparino alla vita che li aspetta”. Ha inoltre aggiunto una riflessione sul disagio giovanile: “I nostri ragazzi non sono preparati a superare le frustrazioni e forse il disagio che vediamo oggi è anche colpa della scuola”.

Nel complesso, la sua posizione descrive un modello educativo più selettivo e orientato al merito, basato sia sull’organizzazione per livelli di rendimento sia su una maggiore integrazione con il mondo del lavoro.